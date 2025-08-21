7 errores que hay que evitar para ser dueño de una vivienda en Argentina

Comprar una vivienda en Argentina puede parecer un desafío, especialmente con los obstáculos que existen en el mercado. Sin embargo, con la información adecuada y una buena planificación, es posible dar pasos firmes hacia tu hogar propio.

Conocer los errores más comunes que suelen cometer quienes desean convertirse en dueños te permitirá evitarlos y acercarte más rápidamente a ese sueño tan importante.

Errores evitables antes de comprar una vivienda

No romper con la barrera mental: muchas personas creen que ser dueño de una vivienda es imposible para ellas. Pensar “no puedo” limita las posibilidades desde el inicio. Es fundamental cambiar esa creencia y decidir que sí es posible.

No definir con detalle la propiedad soñada: decir simplemente “quiero un 2 ambientes” no es suficiente. No tener claro qué ubicación, metros cuadrados, distribución y servicios se buscan puede hacer que se pierdan tiempo y recursos en opciones que no se ajustan a las necesidades.

No considerar una propiedad puente o intermedia; pensar que sólo se puede comprar la propiedad ideal en el primer intento puede ser un error. Optar por una propiedad más accesible como paso intermedio permite empezar a construir el patrimonio y acercarse al sueño de forma progresiva.

No revisar los gastos innecesarios (“gastos hormiga”): mantener gastos superfluos sin control puede impedir ahorrar lo suficiente para la compra. La disciplina en las finanzas personales es clave para acumular el capital necesario.

No informarse sobre las herramientas de financiación alternativas: depender únicamente de créditos tradicionales puede ser un error. Ignorar opciones como cuotas en pesos, financiamiento directo o créditos al pozo limita las posibilidades de acceder a una vivienda.

No asesorarse legalmente ni entender las cuestiones impositivas: firmar contratos sin conocimiento, no consultar con un abogado o escribano, o desconocer los impuestos y figuras legales como el “bien de familia” puede traer problemas legales y económicos en el futuro.

No pensar como un inversionista ni aprovechar las oportunidades: vivir como un propietario sin considerar la posibilidad de generar ingresos adicionales o proteger el capital contra la inflación puede ser un error. La propiedad también puede ser una inversión que brinde seguridad y libertad a largo plazo.

En definitiva, evitar estos errores y estar bien informado sobre las distintas alternativas y herramientas disponibles en el mercado inmobiliario argentino puede marcar la diferencia entre lograr tu objetivo de ser propietario o enfrentarte a dificultades innecesarias.

La clave está en planificar con cuidado, mantener una actitud positiva y aprovechar las oportunidades que se presenten. Con paciencia, disciplina y conocimiento, podrás construir un futuro seguro y estable en tu propio hogar.

*CEO y Fundador de Grupo Terravinci