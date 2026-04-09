Una nueva edición del programa de voluntariado Together with Love en Pascuas

Minor Hotels Europe & Americas celebró las Pascuas con una nueva edición de su programa de voluntariado Together With Love, reafirmando su compromiso con las comunidades en las que opera. En esta oportunidad, y de la mano de Fundación Donarte, colaboradores de distintos hoteles de la compañía participaron de una jornada solidaria en el merendero La Hora Feliz, ubicado en González Catán.

La actividad incluyó un desayuno compartido con productos elaborados por los equipos, así como distintas propuestas recreativas pensadas para crear un espacio de encuentro, juego y aprendizaje junto a los niños.

“Estas acciones reflejan y refuerzan nuestro compromiso real con las comunidades más vulnerables, logrando un impacto positivo en una fecha tan importante como las Pascuas”, expresó Agustina Susana Nadalini, líder del programa de sustentabilidad Up for People en América Latina.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo regional que se replica en distintos países donde la compañía tiene presencia, fortaleciendo el vínculo con las comunidades locales a través de acciones concretas.

Together With Love: compromiso con las comunidades

Together With Love forma parte del programa de responsabilidad social UP FOR PEOPLE de Minor Hotels Europe & Americas, que promueve el desarrollo humano tanto dentro de la organización como en las comunidades donde opera.

A través de estas acciones, la compañía continúa generando espacios de encuentro, solidaridad y esperanza, fortaleciendo vínculos y dejando una huella positiva en cada edición.