Aumenta la producción de combustibles

A la par que aumentó la producción, cayó levemente la importación de combustibles.

La producción de combustibles de enero a agosto de 2018 alcanzó a 15.066 millones de m3 elaborados, “lo que se traduce en un incremento del 2,2% con respecto al mismo período de 2017. Si bien la oferta local todavía se mantiene en alza en lo que va del año, resulta significativa la desaceleración que sufrió desde mayo, sobre todo en el caso del gasoil”, señala un informe de IES Consultores.

El volumen comercializado fue de 16.708 millones de m3, lo que se traduce en “una suba del 3,1% interanual en el acumulado a agosto de 2018. Al igual que en el caso de la producción, la mejora de los volúmenes vendidos estuvo relacionada a todos los componentes del mercado de combustibles”, aclara el paper.

Según el informe, las exportaciones del sector energético fueron de u$s 2.468 millones para el acumulado a agosto de 2018, “lo que implica un fuerte incremento del 80,7% con respecto al mismo período del año anterior. La mejora en todos los rubros fue producto de un incremento tanto de las cantidades exportadas como de los precios medios”.

“En lo que respecta a las importaciones totales del sector energético entre enero y agosto del 2018 ascendieron a los u$s 4.968 millones y crecieron un 24,8% con respecto al mismo período del año anterior. El incremento estuvo explicado únicamente por el efecto precio, ya que las cantidades importadas cayeron 5,9%”, observa.

El saldo de la balanza energética en los ocho meses de 2018 “fue deficitario por u$s 2.500 millones, aunque se redujo un 4,4% en comparación al mismo período del año anterior cuando el déficit fue de u$s 2.615 millones, es decir que la disminución fue de u$s 115 millones. La mejora del resultado comercial está relacionada con el incremento de las ventas al exterior (especialmente de petróleo crudo) y la disminución de las importaciones de GNL (ante el aumento de la producción)”, agrega.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “en cuanto a la demanda, parece inevitable una contracción durante el tercer trimestre del año, sobre la base de una economía deprimida y con una pérdida significativa del poder de compra de los salarios”.