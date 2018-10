Hacia dónde van las relaciones con China

Se llevará a cabo este jueves 25 de octubre en el Teatro Lola Membrives.

El China Day Conference, el mayor evento para hacer negocios con China, se llevará a cabo este jueves 25 en el Teatro Lola Membrives. El evento que comienza a las 9 de la mañana tiene como objetivo conocer cómo vender productos argentinos en el mercado más grande y dinámico del mundo.

En una entrevista con Fortunaweb, el empresario Sergio Spadone, organizador y presentador del evento, cuenta de qué se trata y analiza la relación comercial actual entre Argentina y el país oriental.

¿Qué es el China Day?

Es una conferencia en la que recorremos todo lo que un exportador argentino de productos con valor agregado necesita conocer para hacer negocios con China. Cada contenido, desde cómo es la relación entre los países hasta cuáles son y cómo funcionan las plataformas de e-commerce donde hay que estar, será presentado por un protagonista directo, un gestor real. Estarán los embajadores Yang Wanming (de China en Argentina) y Diego Guelar (de Argentina en China), más otros funcionarios, expertos, y ejecutivos de Alibaba, jd.com y LianLian Pay que vienen al país especialmente para esta conferencia.

Podemos decir que el objetivo es conocer cómo vender productos argentinos en el mercado más grande y dinámico del mundo, con foco en logística de exportación, plataformas de e-commerce y pagos móviles.

¿Por qué piensa que es importante que los empresarios argentinos participen del evento?

El empresario argentino no conoce las oportunidades que puede generarle China a su negocio, a sus productos. China es, para los hombres y mujeres de negocios del país, un concepto lejano. ChinaDay no es la solución; es el punto de partida.

¿Qué consejo le daría a un argentino que quiera iniciar una relación comercial con China?

Sin lugar a duda, el primer y más importante consejo es conocer China. Más allá de un viaje de negocios; el empresario que exporta, que importa o que desea hacerlo pronto, e incluso el que no tiene en sus planes hacerlo, debe ir a China a ver lo que está pasando. Ese viaje será una fuente de inspiración de enorme valor.

Desde su punto de vista ¿En qué se diferencia el empresario chino del argentino?

El empresario chino compite. El argentino, busca protección. El chino mira a largo plazo; el argentino no puede ver más allá de fin de año. En China los márgenes son mucho más pequeños que en Argentina. El empresario chino apunta a un gran volumen. El argentino, en cambio, está cómodo vendiendo lo necesario con menor esfuerzo.

¿Cuál es su visión sobre la situación comercial actual entre Argentina y China?

La situación actual es muy desbalanceada. Coincido con quienes afirman que la solución es exportar más, en lugar de bloquear o limitar las importaciones. Argentina tiene que solucionar graves problemas internos antes de proponerse desarrollar realmente el mercado chino. Uno de los inconvenientes es la falta de competitividad, como en el transporte y los servicios.

¿Por qué piensa que Argentina necesita tener a China como socio comercial?

Por dos razones simples y fundamentales: 1) China es el mercado más grande del mundo, en franca expansión. 2) Nuestros mejores productos, tanto en calidad como en cantidad, con los que podemos ser competitivos, son los alimentos. ¿Cuál es el país que más come? El que más habitantes tiene.

¿Cómo cree que afecta a la Argentina la guerra comercial entre Estados Unidos y China?

En los commodities, que son los precios que no manejamos. Aunque no se trata de dejar de venderles soja: el desafío es modificar la matriz exportadora a China con otros productos de diversas industrias. Dicho sea de paso, la guerra no es comercial; se trata de la carrera por el liderazgo mundial. En 10 años China superará en PBI a los Estados Unidos. Y allí está la oportunidad para la Argentina: construir una relación de confianza mutua a largo plazo con China.

¿Qué piensa que le falta a la Argentina para que el e-commerce sea un estilo de vida como lo es en China?

Competitividad y mejor servicio. En Argentina pareciera ser un canal de lujo; en China es servicio y practicidad 100%. Alibaba y jd.com cobran entre el 0.5% y el 5.5% de comisión; Mercado Libre, del 11% al 27% con peor servicio y cero solución logística. Podemos decir que lo que falta es diversidad y alternativas; una buena competencia fuerte no le vendría mal a Mercado Libre. En China compiten realmente y se beneficia el consumidor. Acá no.