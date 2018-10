La carrera espacial ahora es de los ricos

Los ricos buscan comercializar los viajes espaciales.

Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Brenson son conocidos por ser tres de los hombres más ricos del mundo. Motivados por sus intensa rivalidad y ambición, los tres empresarios decidieron unirse a la nueva carrera espacial que busca comercializar los viajes fuera de nuestro planeta.

Para lograr su objetivo, cada uno fundó su propia compañía dedicada exclusivamente a este propósito. De esta forma, nacieron Blue Origin, Space X, Virgin Galactic.

La primera, pertenece al fundador de Amazon y fue fundada en el 2.000. Si bien la empresa es muy cautelosa sobre sus actividades, se supo que la compañía sufrió algunos problemas. Al parecer, algunas dificultades técnicas con su motor BE-4 provocaron que varios de sus lanzamientos fracasaran. De hecho, Bezos, tuvo que vender u$s 1.000 millones de sus acciones de Amazon cada año para poder mantener la empresa activa.

Sin embargo, los esfuerzos parecen haber comenzado a dar frutos y hace tres años se convirtió en la primera empresa en aterrizar correctamente un cohete. Actualmente, Blue Origin logró firmar contratos con el Gobierno y obtuvo certificados nacionales de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Además, la compañía fue elegida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para desarrollar nuevos cohetes que puedan ser usados en lanzamientos militares. Esto le representará una ganancia de u$s 109 millones. Por si fuera poco, se dio a conocer la información que Bezos está preparando el envío de turistas espaciales en un vuelo suborbital. Los boletos se pondrían a la venta el año que viene y tendrían un valor de u$s 30.000. Bezos espera poder formar una sociedad con la NASA para instalar, en algún momento, asentamientos humanos permanentes en la luna.

Por su parte, Musk fundó Space X en 2.002. Hasta el momento, la compañía lanzó casi 70 cohetes y ya obtuvo contratos con la NASA, la Fuerza Aérea estadounidense y la agencia espacial argentina.

Al igual que su competidor, el fundador de Tesla planea un día enviar a personas al espacio en vuelos comerciales. Incluso, a principio de este año anunció que el japonés Yusaku Maezawa será el primer “turista en la Luna”. A diferencia de Bezos, Musk busca llegar hasta el planeta rojo y colonizarlo.

Por último, Virgin Galactic, la empresa de Branson ya comenzó a vender boletos por u$s 250.000. Igualmente, el miembro más nuevo del grupo New Space aclaró que su objetivo no es tanto el espacio profundo sino el desarrollo de “aviones espaciales” reutilizables para llevar turistas y otras cargas en trayectos breves en el espacio suborbital.

Si bien la nueva empresa tuvo sus reveses, Branson aseguró que estará en el espacio dentro de semanas y no meses.

Se estima que para el 2040, la industria espacial valga u$s 1 billón.