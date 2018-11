Cómo es el nuevo Monopoly para Millennials

Nuevo Monopoly Millennials.

El Monopoly es uno de los juegos de mesa capaz de generar las más acaloradas discusiones e irreconciliables peleas. Sin embargo, el lanzamiento de la versión para Millennials podría llegar a potenciar esto.

Sucede que la empresa Hasbro lanzó una edición especialmente dedicada e inspirada en la Generación Y. En este juego, las personas ya no compran más propiedades, sino que se ganan puntos participando de experiencias. Para ello, se puede visitar amigos, asistir a retiros espirituales e ir a comer a restaurantes veganos.

De hecho, en su página web, está explicado de la siguiente manera: “El Monopoly para Millenials celebra precisamente eso. En lugar de recolectar tanto dinero como sea posible, se desafía a los jugadores a acumular la mayor cantidad de experiencias para ganar. Recorre el tablero descubriendo y visitando lugares frescos para comer, comprar y relajarte. Interactúa con otros jugadores a través de las tarjetas Chance y Community Chest (que son muy fáciles de relacionar). Y los jugadores no pagan la renta, se visitan entre sí y ganan más puntos de experiencia. Este juego de mesa es una excelente manera de brindar un ambiente divertido y relajado a una fiesta o reunión informal“.

Lo más llamativo del juego es sin ningún lugar a dudas su slogan. En la parte inferior de la carátula del juego se lee: “Forget real estate, you can’t afford it anyway”. En castellano significaría algo como “Olvidáte de los bienes raíces, de todas formas, no podés pagarlo”.

Desde la empresa aseguran que con esta frase buscan reflejar la filosofía de vida de la generación nacida entre 1981 y 1999. De momento, el slogan despertó tanto la crítica como las ingeniosas respuestas con humor.

El juego incluye el tablero, seis fichas, 16 cartas de destino (una de las novedades de esta edición, que te guiarán hacia tu próxima parada), 16 cartas de suerte, 16 cartas de cobre de la comunidad, 64 fichas de experiencia, paquete de dinero dos dados y las instrucciones. Y, a diferencia del resto de juegos, solo pueden jugar un máximo de cuatro personas.

El precio oscila entre los u$s 20 y los 38.