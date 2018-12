El dólar comienza diciembre a la baja

El dólar opera a la baja.

En el primer día hábil de diciembre, el dólar comienza a operar con una caída de 50 centavos. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 37,70 para la venta y a $ 35,90 para la compra.

Por su parte, en su versión mayorista, el dólar cae 52 centavos con respecto al cierre del jueves. De esta manera, cotiza a $ 37,22.

El jueves pasado la divisa estadounidense retrocedió 72 centavos como consecuencia del ingreso de divisas. De esta manera, registraba una caída por tercer día consecutivo. Cabe recordar también que ese día hubo jornada reducida, solo se operó hasta las 13 horas, y el viernes no hubo actividad debido al feriado decretado por la cumbre del G-20.

Lee también: ¿Se viene un Macri más diplomático?

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $31.40 para la compra y a $ 32,83 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,85 reales para la compra y a 3,93 reales para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 665 pesos chilenos para la compra y $ 681 para la venta.

Por último, el último jueves, las reservas del Banco Central cayeron u$s 268 millones hasta los u$s 51.182 millones.