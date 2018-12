El dólar se estabiliza después de 3 días

El dólar cotiza a $39,10.

Después de tres días en alza, el dólar comienza el martes de manera estable. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 39,10 para la venta y a $ 37,30 para la compra.

Por su parte, en su versión mayorista, el dólar cayó un 0,16 % con respecto al cierre del lunes. De esta manera, cotiza a $ 38 para la compra y a $ 38,20 para la venta.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $31.50 para la compra y a $ 32,96 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,89 reales para la compra y a 3,98 reales para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 684 pesos chilenos para la compra y $ 695 para la venta.

Como todos los días, el Banco Central subastó Leliq a 7 días de plazo por $ 120.514 millones, con una tasa promedio de corte de 59,41%. Esto representa una suba con respecto a la licitación previa. El rendimiento máximo adjudicado del 59,75% y el mínimo, 58,40%.

Por otro lado, el banco central estadounidense (Reserva Federal) se reunirá entre hoy y mañana para decidir sobre el costo del crédito. Asimismo, entregará proyecciones económicas y de incrementos en los fondos federales. También, el jefe del organismo, Jerome Powell, realizará una conferencia de prensa tras el encuentro.

Por último, el viernes pasado, las reservas del BCRA aumentaron u$s 8.729 millones y finalizaron en u$s 58.616 millones. Esta suba es consecuencia de la llegada de la ampliación del intercambio de monedas (swap) con China por CNY 60.000 millones (equivalente a u$s 8.725 millones).