6 momentos de la economía en 2018

El presidente Mauricio Macri y Nicolás Dujovne , ministro de Hacienda.

El 2018 será recordado como un año muy particular. Y no por las buenas noticias. Se mantuvo en Argentina, la maldición de no poder crecer dos años seguidos. Pese al optimismo del gobierno de cambiemos a fines de 2017.

Tomemos la conferencia del 28 de diciembre de 2017 como el punto de partida para un año olvidable. Cabe recordar que ese día, el Gobierno cambió sus previsiones para 2018.

1– El primer golpe ocurrió en mayo cuando sucede la primera corrida bancaria. Hasta ese momento, el dólar que rondaba los $18, llegó a los $23, 50.

Esto provocó que muchos miembros del oficialismo tuvieran que salir a tranquilizar a la opinión pública. Recordada es la famosa frase de “Lilita” Carrió donde aseguraba que la divisa estadounidense se mantendría en esos valores.

2– Sin embargo, el dólar continuó su carrera ascendente y la economía argentina sufre un nuevo golpe: con el objetivo de calmar la situación, Mauricio Macri convoca una conferencia de prensa para informar que se le pidió asistencia económica al FMI.

3– Esta decisión del Gobierno tuvo repercusiones y una vez mas repercute en nuestra economía: La más importante tal vez fue la renuncia de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Ese 14 de junio, el hasta entonces presidente del ente monetario presentó un escrito justificando su salida. En la carta adujo que su salida se debía a un deterioro en su credibilidad como presidente del Banco Central. Su lugar sería ocupado por Luis Caputo.

4– A pesar de los esfuerzos del oficialismo por controlar la turbulencia económica, la divisa estadounidense siguió subiendo y de esta manera, a finales de agosto, una nueva corrida cambiaria provocaría que el dólar llegara a los $ 40. En la primera semana de septiembre, Argentina negocia un nuevo acuerdo con el FMI para mitigar su crisis económica, ya que el primer acuerdo era incumplible.

5– Tan solo 20 días después, Luis Caputo, presidente del Banco Central también renuncia. Esto ocurre el 25 de septiembre. Asume en su lugar Guido Sandleris.

6– El último “gran” momento se da en diciembre, cuando a pesar de la baja del dólar; el riesgo país llega a los 840 puntos básicos. El valor más alto durante la presidencia de Macri. Un año antes estaba en 350.

La inflación anual, recalculada varias veces desde el 15% original, llegó al 45%. Y como diciembre, pese a los temores iniciales, transcurrió en paz, el Gobierno tuvo una singular manera de celebrarlo. Anunció aumentos para el transporte del 40% en el primer trimestre, y aumentos anuales que rondaran el 55% para la luz, del 44% para el agua y del 35% para el gas. Feliz 2019.