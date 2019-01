Dólar hoy: el BCRA interviene sin resultados

En enero, el ente monetario presidido por Guido Sandleris lleva comprado u$s 490 millones. Aún así, la divisa estadounidense permanece por debajo del piso.

El dólar opera a $ 38.

Pese a la nueva intervención del BCRA, el dólar mayorista opera por debajo del piso de la banda de flotación. Con una variación del 0,5%, la moneda norteamericana opera en $ 36,97 para la compra y a $ 37,17 para la venta.

Esta mañana el ente monetario volvió a comprar u$s 50 milones. Sin embargo, el billete verde se aleja de la zona de no intervención. En el mes, lleva acumulado u$s 490 millones.

Por su parte, el dólar minorista se mantiene estable. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 38 para la venta y a $ 36,20 para la compra.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 31.87 para la compra y a $ 33,34 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 675 pesos chilenos para la compra y $ 685 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,73 reales para la compra y a 3,80 reales para la venta.

El viernes pasado, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 140.000 millones, con una tasa promedio del 56,31 %, el lunes, había cerrado en 56,59 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 56,49 % y la mínima, en los 55,25 %.

Por último, ayer, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 14 millones hasta los u$s 66.427 millones.