Tras la suba de ayer, el dólar comienza estable

El dólar cotiza a $ 38,60.

El dólar comienza la jornada estable. Después del repunte de ayer, la divisa estadounidense cotiza a $ 38,60 para la venta y a $ 36,80 para la compra. Así figura en las pizarras del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

Por su parte, en su versión mayorista, el dólar abre en baja. Con una caída del 0,21 %, la moneda norteamericana opera en $ 37,42 para la compra y a $ 37,62 para la venta.

Ayer, el BCRA compró nuevamente u$s 50 millones. De esta forma, el billete verde comienza a acercarse a la zona de no intervención. En lo que va del mes, compró u$s 490 millones.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 31.84 para la compra y a $ 33,31 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 669 pesos chilenos para la compra y $ 679 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,71 reales para la compra y a 3,79 reales para la venta.

El martes, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 150.000 millones, con una tasa promedio del 55,63 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 55,94 % y la mínima, en los 54,97 %.

Por último, ayer, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 16 millones hasta los u$s 66.445 millones.