El dólar abre sin cambios respecto del lunes

El dólar cotiza a $ 38,10.

El dólar comienza la jornada estable. La divisa estadounidense cotiza a $ 38,10 para la venta y a $ 36,30 para la compra. Así figura en las pizarras del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

Ayer, el BCRA compró u$s 75 millones por primera vez. De esta forma, el billete verde se mantiene lejos de la zona de no intervención. En lo que va del año, compró u$s 685 millones.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo una licitación de Letras del Tesoro en dólares a una tasa del 4,50% a 271 días, con vencimiento el 13 de septiembre.

La recepción de ofertas comenzó a las 10 de la mañana del lunes, y finalizará a las 15 de hoy. El precio máximo para las LETES será de u$s 973,94 por cada u$s 1.000, de valor nominal.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 31.73 para la compra y a $ 33,20 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 662 pesos chilenos para la compra y $ 677 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,66 reales para la compra y a 3,74 reales para la venta.

El lunes, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 180.000 millones, con una tasa promedio del 51,30 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 51,74% y la mínima, en los 49,99 %.

Por último, ayer, las reservas del Banco Central cerraron casi sin variaciones respecto al viernes a u$s 66.845 millones.