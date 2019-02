Las tasas y el dólar tendieron a la baja

Aunque la banda de no intervención tiene un límite máximo de casi $ 50, el dólar se mantiene por debajo de $ 39.

El dólar sigue sin alcanzar el límite inferior de la zona de no intervención, que hoy se ubicó en $ 38,182 para el mínimo y el máximo con $ 49,412. La divisa minorista en el Banco Nación cotizó $37,10 comprador y $ 38,90 vendedor.

El dólar mayorista se ubicó en $ 37,99, ya que en el MULC subió 8 centavos, y continuó fuera de la banda de no intervención.

El blue terminó cotizando en $ 37,75, con lo que bajó 25 centavos.

Esta ubicación de la divisa obligó al Banco Central a intervenir en el mercado comprando primero u$s 25 millones y, más tarde, otros u$s 50 millones: un total de u$s 75 millones, cifra que no alcanzaba desde el 4 de febrero.

En la primera subasta el precio promedio fue de $ 37,7980, y en la segunda (ya en la tarde) el valor alcanzo promedio $ 37,7986, con un máximo de $ 37,82.

Además, el Central subastó $ 190.000 millones en Leliq a siete días con una tasa que tendió a la baja: la máxima fue de 44,7491 y la mínima 43,301%, con lo que perforó el 45%.