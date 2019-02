El dólar cierra por encima de los $ 40

El dólar cierra en $ 40,20.

Con el valor más alto en cuatro meses y por encima de los $ 40, el dólar termina la jornada. De acuerdo con el Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado, la divisa estadounidense cotiza a $ 40,20 para la venta y a $ 38,40 para la compra.

Por su parte, el dólar mayorista cerró con una suba del 1,21%. De esta manera termina cotizando en $ 39,07 para la compra y en $ 39, 27 para la venta.

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 31.87 para la compra y a $ 33,34 para la venta. En tanto, en Chile, la divisa estadounidense opera a 661 pesos chilenos para la compra y $ 671 para la venta. Mientras tanto, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,73 reales para la compra y a 3,80 reales para la venta.

Además, el Tesoro continuará con la licitación de Letras en dólares (Letes) y Pesos (Lecap y Lecer) para atraer inversores locales y del exterior, estos últimos ávidos de altos rendimientos.

El viernes pasado, el BCRA licitó Leliq a 7 días de plazo por $ 190.000 millones, con una tasa promedio del 44,31 %, el lunes, había cerrado en 44,21 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 44,74 % y la mínima, en los 43,20 %.

Ayer a la tarde, el ente monetario publicó un informe donde anticipó que volverá a sobrecumplir la meta, lo que permite anticipar una mayor cautela en la expansión de pesos.

Las reservas del Banco Central ascendieron el lunes u$s 51 millones hasta los u$s 66.969 millones y en el mes crecen u$s 171 millones.