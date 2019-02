Electrodomésticos: la venta cayó un 7,7% en 2018

En la baja de las ventas de electrodomésticos también influye la caída del poder adquisitivo.

La venta de electrodomésticos y artículos para el hogar cayó un 5% en el último trimestre de 2018 en comparación al mismo período de 2017, según datos del INDEC. Sin embargo, los precios crecieron 52% i.a. promedio en el periodo, según el IPC-GBA Ecolatina. Esto significa que, en términos reales, el consumo de estos bienes tuvo un descenso del 37% interanual en los últimos tres meses de 2018 y 7,7% en el total del año. Si se resta el “efecto mundialista”, que disparó la venta de televisores, la caída del sector hubiese sido mayor al 13% anual.

“El sector transitó dos semestres claramente diferentes. En la primera mitad del año, el volumen de ventas creció 20% i.a. y alcanzó un récord histórico. La buena performance obedeció al impulso del consumo de televisores en el marco de un año mundialista, pero también al abaratamiento relativo del rubro, explicado por la eliminación de aranceles a la importación y de impuestos internos”, advierte Ecolatina.

El escenario económico del segundo trimestre fue opuesto: las ventas cayeron 30% i.a. Las razones de este freno en la demanda fueron “el deterioro del poder adquisitivo en dólares y en pesos, el encarecimiento y desaparición del crédito y la incertidumbre reinante durante el periodo, frenaron fuertemente la demanda por bienes durables”, agrega.

El informe da un pronóstico negativo para el sector ya que “las ventas del rubro volverían a colocarse en terreno negativo. Los salarios no experimentarían mejoras en términos reales hasta la segunda parte del año y ese crecimiento no alcanzaría para compensar el terreno cedido durante 2018. De manera adicional, el ingreso disponible de las familias se mantendrá acotado debido al encarecimiento relativo de bienes y servicios relativamente inelásticos al cambio de precios, tales como electricidad, combustibles, educación, salud, etc. Por último, la persistencia de altas tasas de interés continuará desalentando la demanda de electrodomésticos en un contexto de creciente incertidumbre electoral”.