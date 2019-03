El dólar alcanzó un nuevo récord: cerró a $ 44,90

El dólar sigue aumentando por cuestiones externas y por razones internas.

El dólar cerró al nuevo récord histórico de casi $ 45 ($ 44,90 tipo vendedor y 42,90, comprador) en la cotización minorista del Banco Nación, una suba del 3% respecto de ayer, o sea $ 1,30 más. El mayorista, por su parte, cotizó a $ 43,89, es decir, 55 centavos más que la cotización del martes. El blue subió 95 centavos y alcanzó los $ 43,50.

Las razones que exponen en la city sobre la suba de hoy es, por un lado, un efecto externo por la depreciación de las monedas de la región: en Brasil el real se depreció 1,9%; en México, 1,3%, y en Chile, 0,6%. La dolarización de los portfolios de los inversores por la volatilidad del mercado. Y, también, por la diferencia en la tasa de interés que dan los bancos por los plazos fijos y lo que estas entidades reciben del Banco Central a través de las Leliqs, que implica un spread del 30 puntos porcentuales.

En lo que va del año, el dólar se incrementó un 16,2%, más que la inflación del primer trimestre que se estima alrededor del 10%.

El Banco Central subió la tasa, a pesar de que no tuvo efecto en la demanda de dólares. La primera subasta de Leliqs fue de $ 100.857 millones, a una tasa promedio de 66,737% (las puntas fueron 67,29% y 65,40%). La segunda fue de $ 89.944 millones, con una tasa promedio de 67,136% (67,49% la más alta y 65,40%, la más baja). O sea, que la absorción de pesos fue de 190.801 millones a una tasa promedio de 66,925%.

Toda esta volatilidad se da en el marco de la decisión final del Board del FMI se aprobar la transferencia de u$s 10.870 millones y la liquidación de los dólares de la cosecha, que entre abril y junio debería rondar entre los u$s 60 millones y los u$s 70 millones diarios.