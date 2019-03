El dólar cae a $ 44,30 y corta su racha alcista

El valor del dólar llega a los $ 44,30..

Tras la fuerte suba de ayer, 3% con respecto al martes, el dólar comienza a bajar. La moneda estadounidense opera en $ 44,30 para la venta y a $ 42,30 para la compra. Así figura en las pizarras del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

En lo que va del año, el dólar se incrementó un 16,2%, más que la inflación del primer trimestre que se estima alrededor del 10%.

Cabe señalar que el billete verde todavía se mantiene dentro de los límites de la banda de flotación que al día de hoy son: $ 39,314 – $ 50,877

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 32,98 para la compra y a $ 34,45 para la venta. En Chile, la divisa estadounidense opera a 678 pesos chilenos para la compra y $ 685 para la venta. Mientras, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,94 reales para la compra y a 4,02 reales para la venta. En México, el dólar opera a $ 18,61 comprador y a $ 19,63 vendedor. Por último, en Bolivia, el billete verde cotiza a Bs 6.86 para la compra y a Bs 6.96 para la venta.

Ayer, el BCRA volvió a licitar Leliq a 8 días de plazo por un monto de $ 201.445 millones, con una tasa promedio del 67,75 %. En esta oportunidad, el rendimiento máximo adjudicado fue del 68,50 % y la mínima, en los 65,40 %. De esta manera, el ente monetario vuelve a subir la tasa por tercer día consecutivo.

Por último,el miércoles, las reservas del Banco Central de la República Argentina cayeron u$s 314 millones a u$s 66.866 millones. En los últimos 5 días se registró una pérdida de u$s 1.330 millones.

Es importantes señalar que toda esta situación se da en el marco de la decisión final del Board del FMI se aprobar la transferencia de u$s 10.870 millones y la liquidación de los dólares de la cosecha. En este aspecto, se espera que entre abril y junio ingresen entre u$s 60 millones y u$s 70 millones diarios.