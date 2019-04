El dólar sube y llega a los $ 43

Dólar abre a $43.

Tras la caída del lunes, anotó su sexta baja consecutiva, el dólar sube 40 centavos. La moneda estadounidense opera en $ 43 para la venta y a $ 41 para la compra. Así, figura en las pizarras del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

Desde su máximo histórico el pasado 5 de abril ($ 44,96)., la divisa acumula una baja del 5,1%.

Mientras tanto, el billete verde todavía se mantiene dentro de los límites de la banda de flotación que al día de hoy son: $ 39,755 – $ 51,448

En cuanto a las otras monedas de la región: el dólar cotiza a pesos uruguayos $ 33,37 para la compra y a $ 34,83 para la venta. En Chile, la divisa estadounidense opera a 663 pesos chilenos para la compra y $ 676 para la venta. Mientras, en Brasil, la moneda estadounidense opera a 3,87 reales para la compra y a 3,95 reales para la venta. En México, el dólar opera a $ 18,25 comprador y a $ 19,26 vendedor. Por último, en Bolivia, el billete verde cotiza a Bs 6.86 para la compra y a Bs 6.96 para la venta.

Cabe señalar que ayer se realizó la primera subasta de u$s 60 millones ( se dividen en dos rondas) del total de u$s 9.600 millones otorgados por el FMI. En un primer momento, se colocaron u$s 30 millones con un precio promedio de $ 41,55. En la segunda ronda, se subastaron los otros u$s 30 millones, el valor promedio fue de $ 41,6538.

El lunes, el BCRA realizó su licitación diaria de Leliq. Con un plazo de 7 días, el ente monetario adjudicó un monto de $ 198.135 millones, con una tasa promedio del 66,852 %. El rendimiento máximo adjudicado fue del 66,863 % y la mínima, en los 66,489 %. De este modo, la tasa vuelve a caer.

Por último, las reservas del BCRA cayeron u$s 95 millones hasta los u$s 76.887 millones.