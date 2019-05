El país pierde $ 40.500 millones por el paro

Ver Galería La ciudad estuvo prácticamente vacía, sin colectivos y con algunos cortes por parte de grupos de izquierda.

El Gobierno estima que las pérdidas que le produce el paro al país alcanzan los $ 40.500 millones (casi u$s 900 millones al cambio de hoy). Según un estudio pormenorizado de los distintos sectores de la actividad económica, la caída calculada representa el 0,22% del PBI.

Si bien la consigna de los organizadores del paro, realizado llamativamente a pocos meses de las elecciones presidenciales, es defender el empleo, a los trabajadores, a los sectores que más sufren la crisis, contra la política económica que complica en especial a las PyMEs y el acuerdo con el FMI, los más perjudicados siempre terminan siendo los que dicen defender.

Los trabajadores pueden perder el premio al presentismo, quienes están en el sector informal directamente pierden la jornada, muchos negocios cerrados dejan de vender (y son pequeñas empresas), mientras que los sectores del alto poder adquisitivo no sufren los problemas de traslado y sus pérdidas son mínimas ya que tienen espaldas para que no los afecten las consecuencias de un paro partidario (todo paro es político, pero no todo es partidario).

Esto se refleja en que de las 16 actividades afectadas, la industria es la que más pierde: $ 8.167 millones. Le siguen los comercios, con $ 6.935 millones en ventas que no pudieron hacer. Y el tercer lugar está el sector inmobiliario, con $ 4.857 millones. La huelga de la CGT, Moyano y la CTA perjudicó al trabajo, a la industrial local, al consumo (donde los alimentos son el principal insumo) y, si se mira a la actividad inmobiliaria como una forma de acceder a la vivienda por compra o alquiler, el techo de los sectores que más sufren la política económica.

A continuación, el cuadro con las pérdidas por sectores:

Dentro de la actividad económica, la industria representa el 15,3%, con una pérdida como porcentaje del PBI anual del 0,29%; el comercio, tiene un peso en la economía del 15,1%, con una pérdida del 0,25% del PBI, y la actividad inmobiliaria representa el 12,1% y tuvo una pérdida del 0,22% del Producto Bruto Interno. La Construcción tiene un peso del 4,2% y su pérdida como porcentaje del PBI es de 0,25%, ya que hoy perdió $ 2.996 millones. Finalmente, la administración pública representa el 9%, perdió $ 2.892 millones, es decir, un 0,18% de pérdida en el PBI.

Para los gremialistas, en sector de trabajadores que no tuvieron trabas para ejercer su actividad no fueron los de la salud, educación y transporte, sino el periodismo, a pesar de que la FATPREN había adherido a la medida de fuerza. No podían permitir que muchos de los trabajadores que representan no se enteraran desde sus casas el éxito de la huelga. Pero, el éxito parece más un logro del paro de transporte que la adhesión de muchos que no pudieron llegar al trabajo.