Docturno: turnos para ganar tiempo

La tecnología como principal aliada para ahorrar costos y tiempo. La importancia de ayudar a la suerte y no quedarse de brazos cruzados.

Marcos Nicolás Surico // CEO

1) ¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

Lo primero es contar con un gran equipo. Es importante que los fundadores sean capaces y compatibles, pero después hay que armar el resto del equipo y esto puede llevar tiempo. A Docturno le llevó un par de años.

Luego, es importante la constante búsqueda de excelencia, para ofrecer una gran experiencia al usuario y un muy buen departamento de costumer service. Innovar, buscar un diferencial que te destaque sobre el resto.

Una cuarta clave es la resiliencia para poder superar los obstáculos que aparecen en el camino. No hay que colgar los guantes hasta que no se hayan agotado las alternativas. Y, por último, ser un “luck hunter”.

No me gusta decir que la suerte es una clave del éxito, pero yo digo que a la suerte hay que salir a cazarla. Sentado en un sofá no se va a encontrar. Hay que salir de la zona de confort y buscarla.

2) ¿Qué estrategias considera que son clave para capitalizar los errores o fracasos?

Primero, es importante admitir el error. No hay que buscar chivos expiatorios y hay que aceptar que uno es actor protagónico del fracaso. También hay que saber analizar cuáles fueron los pasos en falso que llevaron a esa situación y, por último, visualizar y analizar cómo no volver a cometerlo.

En Docturno cometí algunos errores en la selección de empleados, queriendo forzar perfiles. Errores como estos generan pérdida de tiempo y dinero. Y, en una startup tecnológica, el tiempo es crucial. 3

3) ¿Cómo debe presentarse un producto ante un potencial financista para conseguir capital?

Lo primero que haría es investigar si ese potencial financista suele invertir en ese mercado y en ese rubro. Si lo suele hacer, vas a tener más chances y podrás enfocarte en mostrar tu producto o servicio. Luego, mostraría lo innovador del producto, la competencia y los números.

Si el producto es de gran escala, explicaría qué tan rápido -y cómo- lo voy a hacer crecer. Dicho esto, lo más importante, por lejos, es el equipo. El producto o el modelo de negocios puede tener algunas fallas, pero con un buen equipo que sepa timonear a tiempo se va a llegar a buen puerto.

Un excelente producto con un equipo que no esté a la altura naufragará más temprano que tarde.

4) ¿Qué condiciones debe tener un producto para poder venderse en el mercado local?

En el mercado local las mejores oportunidades están en herramientas o productos que reduzcan costos. Desde hace muchos años, en Argentina venimos sobrecargando los costos indiscriminadamente.

Tenemos una visión muy cortoplacista y cuando pensamos así, muchas veces la productividad y eficiencia quedan rezagadas. Brindando soluciones que abaraten costos es donde más posibilidades se pueden tener en el mercado local.

5) ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a mercados globales? ¿Franquicia o sucursal propia?

En el pasado, cuando el mundo no estaba tan interconectado y no era tan fácil gestionar o dar seguimiento a distancia, la franquicia creo que era la mejor opción. Hoy, la tecnología nos permite poder gerenciar desde lejos, con cientos de herramientas que tenemos al alcance de la mano.

Yo recomendaría, como primera opción, la sucursal propia. Antes mencioné lo crucial que es el tiempo en una startup, y muchas veces las negociaciones con partners locales ocupan gran parte de ese tiempo.

En Docturno mantuvimos negociaciones con empresas de otros países que querían ser una suerte de franquiciados. Nos llevó mucho esfuerzo sin ningún resultado positivo. Pero, claramente, hay negocios que se plantean desde el día uno con un modelo de negocios de franquicias y allí el cantar es otro.