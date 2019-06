Ahora 12: dónde podés comprar sin interés

Unas 200 cadenas comerciales ofrecen planes de hasta 12 cuotas sin interés.

El viernes pasado, el Gobierno tomó la decisión de bajar 25 puntos la tasa de interés del programa Ahora 12. Este jueves, y con el objetivo de seguir estimulando el consumo, se anunció que unas 200 cadenas comerciales de todo el país ofrecerán cuotas sin interés.

Ignacio Werner, secretario de Comercio Interior declaró en un comunicado: “Gracias al esfuerzo conjunto con los bancos y los comercios, hoy más de 200 cadenas comerciales en todo el país ofrecen cuotas sin interés a los consumidores, generando un impacto positivo en el mercado interno”.

Por otro lado, el funcionario destacó que, el primer fin de semana después de que se hubiera implementado la medida, los comercios de línea blanca, electrodomésticos y computadoras facturaron un 50 % más. A su vez, las tiendas departamentales, lo hicieron en un 100%.

En cuanto a los comercios que se comprometieron a dar pagos sin interés, el Gobierno publicó un índice de los mismos según el rubro al que pertenece. A continuación, la lista completa:

Electrodomésticos: Frávega; Garbarino; Musimundo; Ribeiro; Rodo

Telefonía celular: Claro; Falabella; Movistar; Personal

Indumentaria: 47 Street; Agostina Bianchi; Allo Martinez; Anchus; Artisan; Awada; Ay Not Dead; Ayres; Baby Cottons; Baby Kids Point; Benito; Bensimon; Besha; Blackmamba; Bolivia; Broer; Burgues; Carla Di Sí; Caro Cuore; Casa Chic – Kosiuko; Cheeky; Cipitria; Clara Ibarguren; Como Quieres…; Crocs; Dappiano; Delaostia; Dr. Martens; Educando; Etiqueta Negra; Etiqueta Negra Mujer; G De B, Gepetto; Giesso; Graciela Naum; Grimoldi; Grisino; Herencia Argentina; Herschel; Holi; Jackie Smith; Jazmín Chebar; Jesus Fernandez; Josefina Ferroni; Juana De Arco; K-Way; Key Biscayne; Kids Point; Kostüme; Kosiuko; La Joyería; La Mercería; Lacoste; Las Pepas; Lovely Denim; Mila Kartei; Mimo & Co; Mishka; Mixtos; Naima; New Balance, Original Penguin, Patus, Paul Carty; Paula Cahen D´Anvers, Pioppa; Posco; Prüne; Rapsodia; Revolver; Rochas; Sarkany; Sibyl Vane; Simones; Sofia Sarkany; Tascani; Teofila; This Is Feliz Navidad; Trippin Store; Trosman; Uma; Valdez; Vero Alfie; Vincent; Vitamina; Witty Girls

Materiales y herramientas para la construcción: Easy; HiperTehuelche; Sodimac

Muebles: 21 locales del Mall de Diseño & Decoración; CDI; Cetrograr; Cholakian; Elementos Argentinos; Espacio Maternelle; Falabella; Futuro Muebles; Hanford; Home Collection; Mobiliarios Fontenla; Paul French Gallery; Romi Amoblamientos; Van Gogh; Wanama Home

Colchones: Bed Time; Kavanag; King Koil; La Cardeusse; Simmons; Sommier Center; Springwall; Taurus; Topacio

Jueguetes y juegos de mesa: Apio Verde; Carrousel; Cebra; City Kids; Compañía de Juguetes; Giro Didáctico; Jugueterías Pluto’s; Kinderland; Laboratorio de Sueños; Magic Toys; Nicotoys; Osito Azul; Pickytoys; Planeta BB; Pumba la Lumba; Santa Claus; Venpir; Yamanca

Motos: Ams; Arizona Motos;Avant Guiral; Expomoto; Free Life; Genamax; Gigi Sport; Honda Lomas; Ibañez Motos; Moto Delta;Moto Roma; Motolandia; Motopier; Motorrader; MTS; Performance Bikes; Planet Honda; Power Bikes; Tamburino Hnos

Turismo: Hotel Urbano Posadas (Misiones); Hotel Portal del Lago (Villa Carloz Paz); Hotel Iruña (Mar del Plata); Hotel Costa Galana (Mar del Plata); Holiday Inn Córdoba; Centro de Ski Cerro Catedral, Bariloche (pases y servicios); Centro de Ski La Hoya, Esquel (pases y servicios); Flecha Bus (compra por internet); Nueva Chevallier (compra por internet); Vía Bariloche; Gral. Urquiza (compra por internet); Sierras de Córdoba (compra por internet); La Veloz del Norte (compra por internet); Zenit Micromar (compra por internet); El Norte Bis (compra por internet); Rápido Tata (compra por internet); San José (compra por internet); Nuevo Expreso (compra por internet); Empresa Argentina (compra por internet); Micromar (compra por internet); Brown (compra por internet); Pullman Gral. Belgrano (compra por internet); Encon Micromar (compra por internet); Autotransporte San Juan Micromar (compra por internet); San Juan Mar del Plata Micromar (compra por internet); Costera Criolla Micromar (compra por internet); ETA Micromar (compra por internet); Empresa Gutierrez Micromar (compra por internet)

Cabe señalar que, entre enero 2016 y abril 2019, el programa Ahora 12 facturó aproximadamente $352.000 millones en un total de 114 millones de operaciones.