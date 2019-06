Sarquís: “La agroindustria es el motor económico del país”

Leonardo Sarquís (ministro de Agroindustria provincial) y Ceferino Reato en un nuevo Coloquio de Fortuna.

Se llevó a cabo en el Meliá Buenos Aires una nueva edición de los Coloquios de Fortuna sobre el tema “Los desafíos de la Agroindustria”. En esta oportunidad, disertó el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, con la moderación de Ceferino Reato, editor ejecutivo de revista Fortuna.

El ministro Sarquís inició su charla poniendo en contexto cuál es la situación actual de la agroindustria en el país, tomando como ejemplo a Buenos Aires. En primer lugar, señaló que “la Provincia representa el 50 % de todo lo que pasa en la agroindustria de la Argentina”. A su vez, detalló que el 11 % de la superficie continental se dedica a la actividad agropecuaria, que tiene el 10 % de los habitantes fuera del Conurbano, y que en Buenos Aires hay 128, de los 135 municipios, que tienen actividad agroindustrial.

A continuación, enlistó las diversas actividades desarrolladas en ese 11 % de superficie. Actualmente, en Buenos Aires se cultiva trigo, cebada, maíz, girasol y soja, pero también existe el desarrollo de tambos, rodeo vacuno, actividad aviar, porcina, apícola, ovina, forestal y pesca. Además, remarcó que “todos los años tiene una variación del 2 % o 3 %, pero nunca para abajo y siempre para arriba”.

Respecto al porcentaje correspondiente a la soja, 46%, Sarquís aseguró que no es conveniente que sea más alto porque eso implicaría un problema en las gramíneas, trigo y maíz. “En Buenos Aires es mucho más importante que haya gramínea que oleaginosa”, opinó.

Por otro lado, el ministro se refirió a la importancia de la pesca en Buenos Aires e informó que Argentina exporta por un total de casi u$s 2.000 millones de los cuales u$s 900 millones salen de la provincia. Se debe tener en cuenta que hay siete segmentos de la pesca distintos de los cuales trabajan, directa o indirectamente alrededor de 135.000 personas. Por lo tanto, el principal desafío es que no falte trabajo en tierra para que esa cantidad de personas puedan seguir viviendo y que el Estado nacional empiece a caer en la cuenta de eso.

También, se refirió a la producción porcina y a los problemas estructurales actuales. En cuanto a los faltantes de cerdos en China por las enfermedades, Sarquís reconoció que es una gran oportunidad para comerciar siempre y cuando se trabaje correctamente. De hecho, comparó la actividad argentina con la brasileña y marcó que, en el país vecino, se exporta un 48 % de lo que se produce mientras que en el país solo se exporta un 5 %.

En cuanto a la producción apícola y ovina, el ministro aseguró que Buenos Aires tiene gran calidad de materia prima, pero que se necesita trabajar en el valor agregado.

Respecto de la campaña fina (trigo y cebada), Sarquís señaló que las perspectivas del año pasada para esta campaña se cumplieron con creces y que se espera que el año que viene haya una campaña similar. Acerca de la gruesa, afirmó que la situación es buena y se espera que supere los u$s 1.900 millones.

A la hora de hablar de la producción bovina, el ministro se mostró confiado en que este año habrá una mejor producción final que en 2.018. “En 2015 éramos el país número 14 en exportaciones. En 12 años, Argentina ocupa el puesto N° 4”, detalló.

Para finalizar, Sarquís opinó acerca de las retenciones al sector y dijo que no sirven para nada. Incluso, declaró que, salvo dos países en África, en el resto de los países no existen, salvo en algún producto particular. Del mismo modo, reconoció que son transitorias y que espera que a fines del 2.020 se terminen de sacar.