Sigue la caída de la producción de calzado

La baja en el consumo local, no sólo hizo caer la producción sino también las importaciones.

En el primer cuatrimestre del año, la producción de calzado cayó 11,4% en comparación con el mismo período de 2018, ya que pasó de 35 millones de pares (el año pasado) a 31 millones de pares este año.

Según un informe de IES Consultores, “en el primer cuatrimestre de 2019, los valores importados sumaron u$s 136 millones, un 41,4% menor a los u$s 232 millones del mismo período del año anterior. En tanto, las compras al exterior en cantidades presentaron un descenso del 37,6%, al registrarse 7,6 millones de pares frente a los 12,3 millones del mismo período de 2018″.

Las exportaciones en el primer cuatrimestre de 2019 tuvieron una caída del 21%, al registrarse ventas por u$s 4 millones, mientras que en cantidades la baja fue menor (13,2%).

El origen de las importaciones de calzado en el mismo período de este año posiciona a Brasil como el principal proveedor, con una participación del 31,9% (u$s 43,4 millones). Lo siguen Vietnam con el 24,9% (u$s 33,8 millones), y China, que acaparó el 20,4% (u$s 27,8 millones). En cuanto a las exportaciones, Chile está al tope del ranking, con el 49% del total. Lo siguen Uruguay y España, con participaciones del 40,5% y del 2,2%, respectivamente. Brasil se ubica en el cuarto lugar de destino, con el 2%.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “el sector de calzados enfrenta un contexto desfavorable, con un consumo interno que continuará sufriendo el impacto de la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, al menos durante el primer semestre”.