Mercosur-UE: cinco consejos para las empresas

Las empresas argentinas todavía tienen bastante tiempo para adecuarse a los estándares de la UE.

Mucho se ha dicho sobre el acuerdo de libre mercado entre Mercosur y la Unión Europea y su impacto en la economía argentina. Esta negociación está vigente desde hace más de 20 años y representa el mayor pacto comercial firmado por ambas partes, con la creación de un mercado de 780 millones de consumidores.

Argentina exportó más de u$s 9,6 mil millones a la UE en 2018, según el INDEC. Esto significa que, al reducir las tasas de impuestos y las legislaciones, el acuerdo ofrece oportunidades de negocio aún mayores para las empresas nacionales. Sin embargo, el pacto también subraya la necesidad de cambiar las políticas de las empresas argentinas.

En Argentina, el acuerdo aún tardará un tiempo en entrar en vigencia, dando a las empresas el tiempo necesario para hacer ajustes. El acuerdo aún debe pasar por 28 países, por lo que ahora es el momento de reinventar su negocio sin sufrir daños.

Lo primero que debe tener en cuenta una empresa argentina al momento de entrar en vigencia el acuerdo es que debe prepararse para proveer servicios o entregar bienes en uno de los mercados más exigentes del mundo. Por otra parte, las empresas pertenecientes a la Unión Europea, también prestarán servicios y proveerán bienes en el Mercosur, lo cual implica una enorme ventana de competencia para el mercado, donde habitualmente la empresa argentina ya conoce y provee.

Son 5 las características principales que deben adoptar las empresas argentinas para que puedan participar activamente en el acuerdo:

1. Todos los alimentos importados deben cumplir con las normas de la UE: las normas de la UE se aplican a todos los productos vendidos en la UE, ya sean producidos en el país o importados, por lo que las empresas argentinas deben asegurarse de que operan en consecuencia. Por ejemplo: para garantizar información adecuada y transparente sobre el origen, el contenido y el etiquetado.

2. Compromisos en materia de inspección laboral y de salud y seguridad en el trabajo: las empresas que desean realizar acuerdos comerciales en los países de la UE deben garantizar que los derechos laborales fundamentales definidos en la Organización del Trabajo Internacional (OIT) sean respetados en su empresa.

3. El comercio no debe ocurrir a expensas de las condiciones ambientales. Según el acuerdo, las empresas deben promover el desarrollo sostenible y acordar no reducir los estándares ambientales para promover el comercio y atraer inversiones. El acuerdo también incorpora el llamado “principio de precaución”. Si existe alguna sospecha de deforestación o uso de agroquímicos no permitidos en la UE, el bloque económico puede vetar la importación del producto argentino, incluso cuando el análisis científico no es concluyente.

4. Disposiciones sólidas que cubren los derechos de propiedad intelectual: Argentina se ha comprometido a actualizar su legislación respectiva basada en estándares internacionales. Ejemplos de esta estrategia son la sección de Derechos de Autor y la sección de Marcas Comerciales, que las empresas deberán cumplir.

5. Transparencia y uso de estándares internacionales: los diferentes reglamentos técnicos y estándares sobre productos en otros mercados pueden ser un gran obstáculo para los exportadores porque imponen costos adicionales por cumplirlos. El acuerdo promueve la transparencia y el uso de estándares internacionales para facilitar el acceso al mercado y al mismo tiempo salvaguardar los niveles de protección que cada parte considere apropiados.

Tener una comprensión completa del acuerdo y un plan estratégico claro para este nuevo escenario será una ventaja para las empresas argentinas cuando entre en vigencia. En principio, el acuerdo es una enorme oportunidad de crecimiento y, a la vez, una amenaza. Por ello es importante ponernos a trabajar para estar a la altura de las circunstancias y, en consecuencia, usufructuar las oportunidades y neutralizar las amenazas.

Para que las empresas argentinas tengan éxito una vez implementado el acuerdo deben darse una serie de condiciones, donde la sociedad argentina debe ponerse a establecer consensos y trabajar. Entre las acciones a realizar, deberían estar la estabilidad macroeconómica y la reducción de la presión tributaria, ésta última mediante una reforma impositiva y laboral. Las empresas argentinas deben prepararse de forma tal de estar en cumplimiento 100% con la ley, la normativa europea suele ser la más exigente del mundo, por lo que prepararse es fundamental.

Este acuerdo nos obliga a trabajar sobre la competitividad de Argentina, lo veo como una oportunidad inmensa para nuestras empresas y sociedad.

*Managing Director de TMF Group