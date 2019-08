Cómo es el Google Camp para hiperricos

El templo griego de Hera, alrededor del cual cenaron los ultra vip del Google Camp.

Más de u$s 400.000 millones en La Verdura. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Una cifra enorme que, incluso calculada en base a las fortunas que publica Forbes, puede resultar modesta. Es que el monto incluye los activos de los aproximadamente 300 invitados que participan por tres días en el Google Camp, un encuentro de super vips de todo el mundo que organizan Sergey Brin y Larry Page, los dueños del buscador de internet más utilizado. Este encuentro dura hasta el 4 de agosto y comenzó ayer.

¿Por qué La Verdura? Este “campamento de verano” se realiza en la localidad de Selinunte, en Sicilia, donde está en uno de lo parques arqueológicos más grandes de Europa, que tiene 284 hectáreas y un famoso templo griego de Hera bastante bien conservado. Dentro de este espacio está La Verdura que, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con carpas sino que es villa con todas las comodidades de un hotel cinco estrellas, con habitaciones que van de u$s 1.000 la noche hasta suites de u$s 2.500 por día.

Los invitados debieron pagarse el traslado hasta Italia y los organizadores, que hacen por séptimo año este evento, se hicieron cargo de la estadía. El costo total de la reunión fue de unos u$s 25 millones.

Los participantes son la élite del mundo de los hiperricos, en especial de empresas de tecnología, actores de Hollywood, cantantes internacionales y lo más chic de la realeza global. Entre los asistentes están, además de los organizadores (que cada uno cuenta con activos por u$s 50.000 millones), figuran el fundador de Amazon, Jeff Bezos; Mark Zuckerberg (entre los dos ya alcanzan una fortuna de u$s 200.000 millones);los príncipes William y Harry de Gran Bretaña y sus esposas; el dueño de TripAdivsor y Expedia, Berry Diller; el ex presidente Barack Obama; los directivos de Fiat John y Lapo Elkann; la diseñadora Diane Von Furstenberg; los creadores de Netflix, Reed Hastings y Marc Randolph, y el fundador de DreamWorks, David Geffen, además de otros cuyos nombres no trascendieron.

Entre los invitados del mundo del espectáculos participan George Clooney, Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, la cantante Katy Perry, Naomi Campbell, Johnny Deep, Bradley Cooper, Tom Cruise, la banda Coldplay, la música catalana Rosalía, Nick Jonas y el cantante Harry Styles, entre otros.

La primera noche se organizó una cena exclusiva en las ruinas de templo de Hera, que fue alquilado para la ocasión, y allí dieron un show musical Chris Martin, cantante de Coldplay, y la española Rosalía.

El tema principal de la reunión es el cambio climático, pero también se trataron temas como derechos humanos, política y la privacidad en Internet. Uno de los oradores que más llamó la atención fue el príncipe Harry, que dio su discurso sobre cambio climático descalzo.

Pero este encuentro recibió fuertes críticas. En especial porque los hiperricos que participan tratan del cambio climático, pero no fueron tan cuidadosos a la hora de viajar a Italia: usaron 114 jets privados, además de cientos de yates. Los ambientalistas señalan que estos vuelos lanzaron a la atmósfera casi 800 toneladas de dióxido de carbono.

Además, como las reuniones son a la mañana, por la tarde estos exclusivos personajes descansan en la villa o salen a pasear en los yates, lo que provoca más polución.

La villa, que es más grande que Mónaco, cuenta con 203 habitaciones, tres canchas de golf, seis de tenis y una de fútbol y otra de vóley, además de cuatro piletas. Para evitar intromisiones, los invitados fueron obligados a dejar sus celulares a la entrada, se plantaron cipreses para cubrir ciertas zonas del predio de las miradas ajenas y se dispone de un cañón láser para evitar que drones sobrevuelen el área.