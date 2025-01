Elon Musk comienza el 2025 no solo como el hombre más rico del mundo, sino como el único en la lista con una fortuna que supera los US$ 400 mil millones, según la revista Forbes. El dueño de Tesla, Space X y otras compañías aumentó su patrimonio US$ 91 mil millones desde el 1° de diciembre, lo que le permitió alcanzar la envidiable suma de US$421.2 mil millones.

El gran salto se dio después de que SpaceX acordara recomprar las acciones de sus empleados en un acuerdo que valora la empresa de cohetes en US$ 350 mil millones, un acuerdo del que informó Bloomberg. La nueva valoración la convierte en la empresa privada más valiosa del mundo, más que la matriz de TikTok, ByteDance, la empresa de pagos Stripe o la creadora de ChatGPT, OpenAI.

Cabe señalar que el magnate de origen sudafricano comenzó el 2024 con un valor estimado de US$ 251 mil millones. Además, Musk se volvió el centro de atención de los medios en los últimos meses gracias a su relación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, el candidato republicano premió el apoyo incondicional del empresario al nombrarlo codirector de un nuevo organismo asesor, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (o DOGE), destinado a reducir el gasto público y aumentar la eficiencia.

El segundo lugar lo ocupa el dueño de Amazon, Jeff Bezos. El magnate estadounidense comienza el año 2025 con un valor estimado de US$ 233.500 millones, unos us$ 188.000 millones menos que Musk.

En el último mes. su fortuna se incrementó alrededor de US$ 10 mil millones como consecuencia del crecimiento del 5% que tuvieron las acciones del gigante del comercio electrónico.

El podio lo completa el presidente de Oracle, Larry Ellison. Si bien el empresario cuenta con un patrimonio de US$ 209.7 mil millones, es considerado uno de los grandes perdedores dentro del selecto grupo.

Sucede que en el último mes, su fortuna cayó en US$ 17.200 millones. Como consecuencias de esta pérdida multimillonaria, Ellison cayó al puesto número 3 entre los más ricos del mundo desde el puesto 2 a principios de diciembre.

Una mención aparte merece Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, que se unió al top 10 de los más ricos por primera vez a principios de mes. Actualmente ocupa el puesto número 10 y tiene un valor estimado de US$ 118 mil millones. Su incorporación en la lista se debe principalmente a su participación en el diseñador de chips, cuyas acciones subieron un 171% en 2024.

En conjunto, las 10 personas más ricas del mundo valen 1.9 billones de dólares, frente a los 1.8 billones de dólares del 1 de diciembre. Siete de ellas son más ricas que hace un mes.

Las 10 personas más ricas del mundo

1. Elon Musk (US$ 421.200 millones)



2. Jeff Bezos (US$ 233.500 millones)



3. Larry Ellison (US$ 209.700 millones)



4. Mark Zuckerberg (US$ 202.500 millones)



5. Bernard Arnault (US$ 168.800 millones)



6. Larry Page (US$ 156.000 millones)

7. Sergey Brin (US$ 149.000 millones)



8. Warren Buffett (US$ 141.700 millones)



9. Steve Ballmer (US$ 124.300 millones)



10.Jensen Huang (US$ 117.200 millones)

RM