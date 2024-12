¿Cuál fue el nuevo hito que alcanzó Elon Musk?

Elon Musk acaba de alcanzar un nuevo hito en su vida. El hombre más rico del mundo se convirtió en la primera persona en cruzar la marca de los US$ 400.000 millones en su patrimonio neto. De acuerdo con Bloomberg, la fortuna del empresario dio un saltó de casi US$ 20.000 millones después de que la valoración de Space X se disparara hasta los US$ 350.000 millones.

Desde las elecciones presidenciales estadounidenses, Musk incrementó su riqueza personal de manera sostenida. Solo para tener una idea, al día siguiente de la victoria de Donald Trump, el dueño de Tesla experimentó un aumento de US$ 26.500 millones en su fortuna. En la apertura de los mercados, las acciones de sus compañías se dispararon un 15%.

Desde entonces los títulos de Tesla se revalorizaron en un 65% gracias a la creencia de los inversores de que la influencia de Musk en la administración Trump marcará el comienzo de una era de desregulación que beneficiará a la empresa. El último miércoles, los papeles de la compañía treparon a un máximo histórico de US$ 415.

Por su parte, xAI, su startup de inteligencia artificial, duplicó su valor llegando a los US$ 50.000 millones, según el diario The Wall Street Journal.

Musk, lejos el hombre más rico del mundo

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, en el último mes, Musk vio incrementar su patrimonio en US$ 136.000 millones. Esto no solo lo hace merecedor del título del hombre más rico del mundo, si no que también lo aleja de los otros multimillonarios de la lista.

El 10 de diciembre, antes de que su fortuna se disparara hasta los US$ 400.000 millones, ya era US$ 140.000 millones más rico que el segundo en el ranking, el fundador de Amazon Jeff Bezos.

