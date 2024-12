Multimillonario recibió un duro revés judicial en el control de su imperio mediático

El magnate de los medios, Rupert Murdoch, sufrió un duro revés judicial en su intento por legarle el control de su imperio a su hijo Lachlan. Un comisionado testamentario de Nevada rechazó el cambio en el régimen jurídico de la sociedad familiar con el que el empresario e inversor quería otorgarle mayor poder a su hijo mayor y sacárselo a sus otros tres hijos con los que mantiene diferencias ideológicas.

La modificación no alteraba los derechos económicos de ninguno de sus hijos, pero pretendía blindar la línea editorial conservadora de un grupo que controla, a través de Fox y News Corporation, medios como Fox News, The Times, The Wall Street Journal y el New York Post.

La decisión fue tomada el pasado fin de semana, pero no se ha hecho pública. Su contenido fue develado este lunes por The New York Times. Cabe recordar que el magnate de 93 años pasó el testigo a su hijo de 53 en las juntas de accionistas de News Corp y de Fox de noviembre del año pasado como presidente de ambas compañías. Lachlan Murdoch se convirtió en presidente único de News Corp y continúa como presidente ejecutivo y consejero delegado de Fox Corporation.

Conflicto ideológico en el seno familiar

Aunque el relevo fue tranquilo y ordenado en la línea ejecutiva, el drama aguardaba en lo relativo a la línea editorial que pudiera seguir el conglomerado mediático con su fallecimiento. Actualmente, el fideicomiso familiar posee en torno al 40% de los derechos de voto y con ello tiene el control del grupo. El mismo está repartido en partes iguales entre los cuatro hijos mayores de Rupert Murdoch: Lachlan, James, Elizabeth y Prudence.

Sin embargo, el jefe de la familia quiso conceder a Lachlan la primacía en la toma de decisiones, ya que considera que James podría cambiar la forma en que sus medios tratan las noticias, perjudicando los negocios de la familia. Razones no le faltan, teniendo en cuenta que el propio James renunció en 2020 al consejo de News Corp, citando desacuerdos con el enfoque editorial de la empresa. Incluso, en más de una oportunidad donó a grupos políticos progresistas.

Entre sus principales disputas con su padre y su hermano se destacan diferencias sobre la figura política de Donald Trump. Para James, Fox no fue lo crítico que debería haber sido con el ahora electo presidente de Estados Unidos. Otro motivo de discusión fue el tratamiento de los medios Murdoch sobre el calentamiento global y los peligros que está generando.

En septiembre, Rupert Murdoch se presentó ante la justicia con la intención de modificar los términos del fideicomiso familiar. Durante el proceso, el empresario debía demostrar que estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de tomar la decisión y que lo hacía "de buena fe" para garantizar el patrimonio de sus hijos.

Lamentablemente para él, en la resolución de 96 páginas a la que tuvo acceso el diario neoyorquino, el comisionado Edmund Gorman concluyó que actuó “de mala fe” al hacer ese cambio de régimen y recomendó anular la modificación.

El dictamen caracterizó el plan para cambiar el fideicomiso como una “farsa cuidadosamente elaborada” para “consolidar permanentemente las funciones ejecutivas de Lachlan Murdoch” dentro del imperio “independientemente de las repercusiones que dicho control tendría sobre las empresas o los beneficiarios” del fideicomiso familiar, según recogió The New York Times.

