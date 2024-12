Los 7 multimillonarios "más educados" del mundo

Un estudio reveló quiénes son los multimillonarios en Estados Unidos más educados o con mayor nivel educativo. Para llevarlo a cabo, se clasificó a las 50 personas con mayor patrimonio neto de la lista de multimillonarios de Forbes en base a cuatro factores determinantes para recibir una puntuación sobre 10.

Esos cuatro factores fueron: el número de títulos obtenidos, la clasificación universitaria, la tasa de aceptación universitaria y el tiempo estimado dedicado a estudiar en la educación superior.

Cuál es la mejor inversión según Bill Gates

Uno por uno, los multimillonarios con mayor nivel educativo

El estudio publicado por "The Casino Wizard" reveló que Stephen Schwarzman, presidente y director ejecutivo de Blackstone Group, una firma global de capital privado, es el multimillonario más educado de Estados Unidos, con una puntuación de 6,17 sobre 10.

El hombre de los US$ 49.300 millones estudió durante siete años, donde obtuvo una Licenciatura en Estudios Sociales en la Universidad de Yale y realizó un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard.

El segundo lugar lo ocupa, el empresario y político estadounidense, Michael Bloomberg, con una puntuación de 6 sobre 10. Actualmente, el fundador de los medios Bloomberg cuenta con un patrimonio neto de US$ 104,7 mil millones. Estudió en la Universidad Johns Hopkins donde se recibió de Licenciado en Ingeniería Eléctrica.

Al igual que Schwarzman, Bloomberg obtuvo una maestría en administración de empresas de la Escuela de Negocios de Harvard en 1966. Su educación de MBA le proporcionó una base sólida en negocios y finanzas, que luego aprovechó al principio de su carrera en Salomon Brothers y al fundar Bloomberg L.P.

Completa el podio Larry Page, cofundador de Google, con una puntuación de 6,92 sobre 10 en el estudio del índice. Page, con un patrimonio neto de US$ 147,7 mil millones, pasó siete años estudiando y tiene dos títulos. Tiene una Licenciatura en Ingeniería Informática de la Universidad de Michigan y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford.

El enfoque académico de Larry Page en ingeniería informática y ciencias de la computación sentó las bases de su interés en la creación de algoritmos y sistemas, que culminó en el mundialmente conocido motor de búsqueda.

Los 7 nombres más populares entre los multimillonarios

En cuarto lugar aparece Charles Koch con una puntuación de 5,5 sobre 10. Koch estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y obtuvo tres títulos en tres años. Todos sus títulos son del MIT, incluida una licenciatura en ingeniería general, una maestría en ingeniería mecánica y maestría en ingeniería química. Su patrimonio neto es de US$ 67.500 millones.

En el top 5 está el "Oráculo de Omaha", Warren Buffett, con una puntuación de 6,55 sobre 10. El multimillonario inversor tiene un patrimonio neto de US$ 143.000 millones y, al igual que Musk, también estudió en la Universidad de Pensilvania, así como en la Universidad de Nebraska-Lincoln y la Universidad de Columbia.

Inicialmente se matriculó en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania a los 17 años. Estudió allí durante dos años, especializándose en negocios, antes de trasladarse. Buffett se trasladó a la Universidad de Nebraska-Lincoln, donde completó sus estudios universitarios y se graduó a la edad de 19 años con una Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas.

Para sus estudios de posgrado, Buffett asistió a la Columbia Business School de la Universidad de Columbia, donde obtuvo una Maestría en Ciencias en Economía.

El sexto y el séptimo puesto lo ocupan Steve Ballmer, ex director ejecutivo de Microsoft, y Sergey Brin, cofundador de Google.

Matt Schwachofer, cofundador de The Casino Wizard, señaló: “La educación ofrece varias ventajas clave que pueden contribuir al éxito, especialmente en campos complejos donde muchos multimillonarios construyen sus fortunas".

Por otro lado, reconoció que no es necesario pasar por la universidad para ser inteligente o triunfar en la vida. “La universidad no es obligatoria y algunos emprendedores son autodidactas y otros abandonan la universidad para perseguir ideas de negocios, como Bill Gates y Steve Jobs", sostuvo. “Sin embargo, las universidades, especialmente las de élite, brindan acceso a redes de pares, profesores y ex alumnos talentosos, que pueden ser fundamentales para encontrar socios comerciales, inversores y mentores", agregó.

Cómo son los refugios de los multimillonarios para sobrevivir a un posible apocalipsis

Elon Musk, en el top 10 de los multimillonarios más educados

Si bien Elon Musk no está entre las 7 personas "más educadas" del mundo, si ocupa un puesto en el top 10. El fundador de Tesla, está el octavo lugar con una puntuación de 5,14 sobre 10. Recibido de la Universidad de Pensilvania, el empresario de origen sudafricano estudió durante 7 años donde, además de su licenciatura cursó un posgrado.

RM