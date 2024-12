La llamativa inversión de Warren Buffett dentro de su portfolio de acciones

El multimillonario inversor, Warren Buffett, sorprendió con su nueva apuesta en el mercado accionario. Sucede que el "Oráculo de Omaha" acaba de incorporar en su portfolio acciones de la cadena Domino's Pizza.

A través de su compañía Berkshire Hathaway, el reconocido inversor compró 1,28 millones de acciones de la empresa multinacional de reparto de pizzas, que estaban valoradas en US$ 550 millones al final del tercer trimestre. Cabe señalar que, en lo que va del año, los títulos de Domino's subieron 8,5% y un 20% respecto al año anterior.

En su último informe trimestral, la compañía tuvo resultados mixtos al superar las expectativas de Wall Street en cuanto a beneficios, pero quedando por debajo de los ingresos. Aun así, la empresa todavía ve un crecimiento anual del 6% en las ventas minoristas globales este año y un aumento del 8% en los ingresos de las operaciones. La orientación a más largo plazo para 2026 a 2028 permanece intacta. Incluso prevé un crecimiento de las ventas minoristas de un 7% anual en esos años.

En este marco, los analistas redujeron el precio objetivo de la empresa para Domino's Pizza de 500 a 480 dólares, pero mantuvieron la calificación de compra para las acciones.

Warren Buffett compra acciones de Pool Corp

Además de las acciones de Domino's Pizza, Buffett adquirió papeles de Pool Corp, un distribuidor mayorista de equipos para piscinas. A diferencia de la cadena de pizzerías, Pool Corp bajó un 9% en lo que va del año, pero se mantiene un 3,5% arriba comparado con 2023.

En cuanto a sus resultados trimestrales, la empresa de Covington, Luisiana, informó que tuvieron fuertes ventas de productos de mantenimiento no discrecional, mientras que las ventas de productos discrecionales y de construcción de piscinas se mantuvieron débiles en comparación con el año anterior. Aun así, los especialistas elevaron su precio objetivo para Pool Corp. a US$ 386 desde US$ 380 y mantuvieron una calificación de out-performance para las acciones tras los resultados trimestrales, de acuerdo con información del portal Estrategias de inversión.

La firma señaló que las ganancias ajustadas por acción del tercer trimestre de Pool de 3.27 dólares superaron su estimación de 2.92 dólares y el consenso de los analistas de 3.16 dólares, principalmente porque las operaciones tuvieron un rendimiento superior.

RM