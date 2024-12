Cuál es el nuevo destino favorito de los multimillonarios para invertir

Cada vez más celebridades y multimillonarios deciden invertir en Dubái. El último caso fue el del futbolista brasileño Neymar que invirtió US$ 55 millones en su nuevo inmueble, un lujoso apartamento de la torre Bugatti Residences Binghatti.

En los últimos años, famosos como Will Smith, Justin Bieber, las Kardashians o Maluma, eligen Dubái como uno de sus destinos predilectos para visitar, pero también para invertir. Personajes como Victoria y David Beckham, Giorgio Armani (en Burj Khalifa, el hotel y edificio más alto del mundo), Madonna (mansión en The World Island), Roger Federer (Burj Al Arab), o Lindsay Lohan (en una villa de 4 habitaciones), entre otros, decidieron adquirir propiedades en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

En ese sentido, Thorne Global Real Estate LLC elaboró un informe con los 5 aspectos por los cuales Dubái se convirtió en un polo de inversión interesante para los multimillonarios.

Por qué invertir en los Emiratos Árabes Unidos

1.Seguridad y la intimidad. Se puede caminar tranquilamente por el centro comercial Dubái Mall, visitar Burj Khalifa, en medio de un país con personas respetuosas, tranquilo, amigable, sin aglomeraciones y con total seguridad.



2. Actividades únicas. Es una ciudad pequeña pero con eventos permanentes y a precios razonables, como por ejemplo ver las ciudad en las alturas y caminando por un suelo de cristal, por solo USD14.



3. Idioma. Es un lugar ideal para estudiar o practicar inglés. Pese a que el idioma oficial es el árabe, el crecimiento de Dubái es tan grande que ya el inglés pasó a ser la segunda lengua.



4. Multicultural. Algo como lo que está pasando en Miami, se empieza a ver en Dubái. Por eso fue denominada como la sociedad más cosmopolita, y con personas de todo el mundo.



5. Clima. Principalmente en temporada de invierno en Europa o América, es muy bueno. Y se puede apreciar sus calles limpias, edificios, tiendas y atracciones, llenas de lujos y excentricidades. También visitar sus hermosas playas de arena blanca, mar turquesa y agua templada.





El nivel de vida para una clase media, tal y como se lo conoce en América Latina no es más costosa que en Europa o USA. De acuerdo con el informe, se compensa realmente el menor valor en salidas, contratación de personal domestico, rentas y leasing de autos con mayor pago en escuelas privadas, pero el resultado es que se gasta igual o un poco menos viviendo una calidad de vida y seguridad en todo sentido que no se compara con esas otras jurisdicciones.



Hoy en día, los inversores no solo obtienen ingresos inmediatos por alquiler, sino también beneficios en el valor de sus activos. “El rendimiento promedio anual en inversiones inmobiliarias alcanza aproximadamente el 8%”, aseguró Vanina Poplavsky, CEO de Thorne Global Real Estate LLC.

Según sus proyecciones, para los próximos años se espera un panorama alentador en Dubái, “con una revalorización esperada de entre el 25% y el 50% anual en algunos desarrollos clave”. Esto responde tanto al crecimiento poblacional como a la transformación urbana de la ciudad, que incluye proyectos innovadores en zonas de alto potencial como Sport City, Jumeirah Village Circle (JVC) y Jumeirah Village Triangle (JVT).

Para establecer un negocio en Dubái, Poplavsky dijo que se requiere una inversión mínima de US$15.000, cifra que cubre los trámites básicos de registro y obtención de una visa empresarial en caso de ser necesario. Sin embargo, este monto no incluye el capital de respaldo que puede ser necesario dependiendo del tipo de empresa y su sector. “En cuanto a la inversión inmobiliaria, el piso ronda los US$ 250.000, permitiendo el acceso a propiedades en zonas emergentes y en pleno desarrollo” señaló.



Para los inversionistas latinoamericanos, el acceso al mercado de Dubái es sencillo: cualquier persona, sin importar su residencia, puede invertir en propiedades en el emirato. Las leyes locales permiten que los extranjeros realicen inversiones sin requerir visado o residencia permanente.



Un reciente estudio realizado por Thorne Global Real Estate arrojó que el ranking de los latinos que invierten en Dubái está liderado por colombianos, con el 45%; seguido por argentinos, con el 25%; mexicanos, con el 20%; y chilenos, con el 10%.

