USA Today tendrá nuevo dueño

New Media Investment adquirirá Gannett, dueña del popular diario, por u$s 1.400 millones. La compañía controlará más de 260 periódicos en todo el país.

GateHouse compra Gannett por US$ 1400 millones.

Los dos mayores grupos editoriales de prensa de EE.UU. llegaron a un arreglo para fusionarse. De esta forma, New Media Investment Group, matriz de GateHouse Media y dueña de varios medios locales en el país, adquirirá Gannett Co, que publica el diario USA Today y responsable de más de 100 publicaciones diarias, así como de servicios de marketing digital. El acuerdo firmado fue por u$s 1.400 millones.

La fusión entre las dos empresas permitirá reducir los costos por unos u$s 300 millones anuales, al mismo tiempo que acelerará la transformación digital. Asimismo, se dio a conocer que la nueva compañía se establecerá al oeste de Washington D.C donde se encuentra las actuales oficinas principales de Gannett.

Se estima que la nueva adquisición se completará a fines de este año. Una vez que suceda esto se anunciará a Michael Reed, CEO New Media Investment Group, como CEO de la nueva firma. Además, desde USA Today confirmaron que la empresa pasará a llamarse Gannett.

Una vez completada la operación, accionistas de New Media tendrán en su propiedad el 50,5% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Gannett poseerán un 49,5%. “Creemos que esta adquisición creará más oportunidades a nuestros empleados, más valor a nuestros accionistas y fortalecerá el futuro del periodismo”, aseguró Reed en un comunicado.

Actualmente, las dos empresas están afrontando caídas drásticas de sus ingresos por prensa impresa. De hecho, los diarios perdieron un 57 % de sus ingresos por publicidad y circulación. También cayó la cantidad de ejemplares impresos durante la semana en un 49 % en lo que va de este siglo.

Sin ninguna duda los riesgos son altos. Hoy el periodismo debe competir con gigantes digitales como Google o Facebook por la atención y el dinero de la gente.

De momento, la nueva compañía controlará más de 260 periódicos en todo el país. Más que cualquier otro medio periodístico gráfico en Estados Unidos.