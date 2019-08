El dólar cerró en $ 46,30.

El dólar cerró la jornada a la baja. Finalmente, la divisa estadounidense en el Banco Nación finalizó con una cotización de $ 46,30 vendedor y en $ 44,30 comprador. A su vez, el mayorista cayó y terminó el día en $45,10 para la compra y $45,30 para la venta. Esto indica un suba de 0,42 % con respecto al lunes.

La tasa de referencia del Banco Central, sufrió una leve suba y terminó hoy en 62,28%, 70 puntos básicos más que ayer. El total de Leliqs subastadas en la jornada fue de $272.400 millones.

En la primera licitación de hoy se adjudicaron $143.989 millones a una tasa máxima de 62,59%, mínima de 61,25% y promedio de 61,98% (40 puntos más que la de ayer). En la segunda, por $128.411 millones, la tasa máxima fue 62,74%, la mínima 61,80% y la promedio 62,60%.

Por otro lado, la licitación de u$s 60 millones del Banco Central se realizó en tres partes, la primera de US$ 30 millones a un precio promedio de $45,39, la segunda de US$ 19 millones a un precio promedio de $45,37 y la tercera por los restantes US$ 11 millones a $45,30.

El riesgo país se mantuvo por debajo de los 900 puntos básicos y, a las 15.19 horas, se ubicaba en 890 pb.

Las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraban 5 bajas y 12 alzas. Una mejora considerable considerando la caída del día anterior.