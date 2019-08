Coto: “Es necesario que Macri y Fernández se junten”

Alfredo Coto en su frigorífico de Rosario.

“Yo ya viví varias de estas situaciones. No podemos seguir peleados. Es necesario juntarnos todos un poco más para salir adelante. Las fuerzas políticas se deben sentar y ponerse de acuerdo en algunos puntos, porque lo que estamos teniendo ahora es caos. El revanchismo se tiene que acabar. O salimos ahora, o no salimos más, sea del palo que sea. Tienen que sentarse”, afirmó casi en tono de plegaria Alfredo Coto, que el martes pasado, luego de la turbulencia en el país, confirmó una inversión de u$s 25 millones en el frigorífico de Rosario.

En su mano a mano con Fortuna, además de hablarle a los empresarios, Coto le habló directamente a los candidatos presidenciales. “Todos se pelean con todos, pero esto no puede seguir así. La clave para salir adelante es administrar bien el Estado, con tecnología mediante. No hay ideología política en este punto. No puede haberla porque si se administra mal, todo lo que hay que darle al país para que produzca más no se va a poder hacer”.

Fortuna: Esa administración correcta del Estado parece que nunca alcanza…

Coto: ¿Por qué nos asustamos tanto todos? Porque el estado no está bien administrado. Es así de simple. En la macro tenemos todo para salir adelante, con un país muy rico que tiene capacidad para venderle a más de 500 millones de personas de la mano de la agroindustria. El problema, insisto, es que no tenemos administración del Estado. El Estado como tal no está conectado entre sí, y tampoco con las provincias y las municipalidades. Entonces, creo que se deben juntar para marcar este camino de que el Estado necesita tecnología e informatizar todo. Es necesario que Macri y Fernández se junten y que vayan para este mismo camino.

Fortuna: ¿Pero cree que Macri y Fernández tienen real interés en juntarse?

Coto. Deben hacerlo y mostrar voluntad para corregir las cosas. Siempre entendiendo que estamos en un país rico. Y creo que lo harán. Hay una frase del Martín Fierro que lo explica bien: “No hay nada mejor que un buen susto para curar a un borracho”.

Fortuna: Más que un susto, el país parece que está en un tren fantasma hace muchos años.

Coto: (Risas). Por eso mismo, porque está mal administrado. Y no se trata de partidos políticos o de una bandera determinada. Hoy muchos están asustados en serio. Por eso creo que las dos fuerzas políticas se deben poner en sintonía respecto de lo que se debe hacer, más allá de que gane uno u otro. Hay cosas en las que seguro están de acuerdo. No vamos a ir en contra de Estados Unidos, tampoco de China. Somos neutrales y no debemos meternos en su pelea comercial. Nosotros tenemos que estar listos para venderles, porque tenemos lo que ellos necesitan.

Fortuna: La modernización y la informatización del Estado de la que habla implica tocar intereses que algunos sectores no quieren.

Coto: Estoy de acuerdo en esto, pero por eso es clave que se pongan de acuerdo de que ese debe ser el camino, porque lo que estamos teniendo ahora es caos. Tienen que sentarse.

Fortuna: ¿Por qué sale a hablar ahora y dar la cara, cuando los empresarios generalmente hacen lo contrario y prefieren el perfil bajo?

Coto: Yo soy muy directo y hago lo que siento. Nunca salí a dar declaraciones pero ahora me lo estoy cuestionando. Coto es una empresa familiar, que no cotiza en bolsa. Estamos en la calle y le vendemos a todos. A veces hablar me podía jugar una mala pasada, de gente que me castigue y no me compre más. Pero me equivoqué en eso. Nosotros somos laburantes y tenemos que seguir trabajando. Necesitamos un país ordenado. Tenemos 20 años por delante. Yo soy optimista, sé el país que tengo pero hay que ordenarlo.

Fortuna: Por último, ¿lo que pasó el lunes con los mercados, era lógico una vez conocido el resultado?

Coto: Era lógico porque fue un resultado que no se esperaba. Hay una parte de voto castigo si vemos la microeconomía. Pero ahora hay que respirar y ver las cosas de otra manera. No tienen más tiempo para seguir discutiendo. Porque asuma quien asuma el 10 de diciembre, los problemas van a ser los mismos y los que se van tendrán que ayudarlos. Tenemos que hacer viable a la Argentina para que las empresas internacionales vengan. Hoy están con susto por los impuestos, la inestabilidad y algunos temas más. Y esto tiene que cambiar, pero no será ni con este Gobierno ni con el que viene. Si agarramos el camino adecuado tenemos 20 años por delante, si apuntamos para el lugar donde debemos.

Fortuna: El tema es que las fuerzas políticas pareciera que no apuntan al mismo lugar.

Coto: Creo que ahora va a cambiar menos. Las dos fuerzas políticas están más serias y están con susto porque están viendo lo que está pasando, que es la falta de administración.