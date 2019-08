Estabilidad en el dólar y fuerte caída en la Bolsa

El dólar se mantiene estable, pero la bolsa sufre la incertidumbre local y la guerra comercial entre China y EE.UU.

El dólar minorista, según la pizarra del Banco Nación, continuó con el mismo valor que viene teniendo desde hace tres días: $ 57, vendedor, y $ 53 comprador. En cambio, el dólar mayorista se ubicó en $ 55,15, 6 centavos más alto, mientras que el blue cotizao en $ 56,50 comprador y $ 58,50 vendedor, un 0,86% más arriba.

El monto total de los transado hoy fue más bajo que el promedio diario, ya que fue de u$s 488 millones. El Banco Central intervino al mediodía con u$s 50 millones propios, más los u$s 60 millones que vendió por cuenta y orden del Tesoro.

La bolsa de Buenos Aires caía cerca de un 4%. El BYMA había perdido hasta las 16 hs 3,83%; el S&P Merval, -3,74%; y el S&P Merval Argentina, -3.76%. Once papeles tendían a la suba; siete se mantenían en equilibrio, y 81 caían.

La tasa de corte por la subasta de Leliqs a 7 días fue de 74,984%, por un monto adjudicado de $ 280.755 millones. Hoy vencían $ 284.809 millones. La primera subasta tuvo una tasa promedio de 74,983%, por $ 153.822 millones, mientras que la segunda fue de 74,986%, por $ 126.933 millones.

El riesgo país se ubicó en 1821 puntos básicos.

Las ADR en la Bolsa de Nueva York estaban todas en rojo, lo mismo que el Dow Jones que caía 1,92%. Las acciones que más perdían eran IRSA ADR, -5,87%; Grupo Financiero Galicia, – 5,47%, y Banco Macro, -5,39%.

En los casos de los mercados financieros globales, al riesgo propio de la Argentina, se suman las represalias que tomó China al imponer aranceles a productos norteamericanos por u$s 75.000 millones.