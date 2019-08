Martes negro: dólar en alza, bonos y bolsa en picada

A pesar de la intervención de u$s 300 millones del Banco Central, el dolar siguió en alza. Cayeron la bolsa, las ADR y récord del riesgo país en la era Macri.

El Banco Central intervino en el mercado de cambios con u$s 300 millones.

El dólar cerró hoy en la pizarra del Banco Nación a $ 54 comprador y $ 58 vendedor, en el segmento minorista, $ 1 más que ayer. El mayorista cotizó a $ 56,05 (una suba de 76 centavos) y el blue, estuvo en 58 comprador y 59 vendedor (un 2,60% más que ayer).

Esta situación se da luego de que el Banco Central vendieron u$s 300 millones de sus reservas y u$s 60 millones por cuenta y orden del Tesoro. Las ventas con fondos propios del BCRA superaron el diario de u$s 248 millones que se dio hace dos semanas.

Desde las PASO, el Central vendió alrededor de u$s 1.000 millones para sostener la divisa, luego de la gran devaluación tras el resultado de las primarias.

La subasta de Leliqs estableció una tasa de referencia de 74,988%, por un monto de $ 190.167 millones.

El riesgo país alcanzó al cierre del mercado de cambios los 1.981 puntos básicos, un 8,80% más que ayer. Los bonos soberanos, en especial los que vencen dentro de poco, cayeron promedio un 13%. El Bonar 2020 tuvo una baja de 11,6%, mientras que el Bonar 24 descendió un 8,5%.

Las ADR tuvieron una jornada en rojo, con todos los papeles a la baja. Los más afectados fueron Grupo Supervielle, -8,62%; Central Puerto, -8,19%; IRSA ADR, -7,98% y Edenor ADR, -7,75%. Las menos afectadas fueron Bioceres, -1%; Mercado Libre, -1,18%, y Despegar.com, -1,90%.

La Bolsa porteña también cayó. El índice S&P Merval descendía a las 16 hs. un 5%.

Las razones de este martes negro en los mercados, además de una devaluación en los mercados emergentes, fueron las declaraciones de Alberto Fernández, responsabilizando al FMI y al Gobierno por la crisis y las versiones que corrieron sobre que la misión del Fondo había hablado de un “vacío de poder”, lo que fue desmentido por los miembros de esta misión.