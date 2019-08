El dólar cerró en alza cotizando a $ 61

El dólar cerró en $ 61 para la venta en Banco Nación.

El dólar minorista cerró la semana en alza. La divisa estadounidense subió un peso en el día y terminó la jornada con una cotización de $ 61 para la venta y de $ 57 para la compra. A sí figura en la pizarra del Banco Nación que suele tener la cotización más baja del mercado.

Mientras tanto, el dólar mayorista mayorista subió $1,61 y cerró a $59,31 para la compra y $59,51 para la venta.

El Banco Central intervino realizando cinco subastas. En la primera vendió u$s 169 millones a un precio promedio de $59,13, en la segunda, u$s 52 millones a $58,79, en la tercera u$s 96 millones a $59,08%, la cuarta u$s 70 millones a $59,25, y la quinta subasta se declaró desierta.

La tasa de corte por la subasta de Leliqs fue de 83,26%, con un monto final de $165.109 millones.

En la primera licitación de Leliq de hoy sólo $36.998 millones a una tasa máxima de 85%, mínima de 75% y promedio de 79,68% (ayer se ubicó en 78,20%). En la segunda, por $128.111 millones, la tasa máxima fue 85%, la mínima 79% y la promedio 84,29%.

El riesgo país se ubicó en 2.485 puntos básicos.

Las ADR en la Bolsa de Nueva York operan de forma mixta. Las acciones que más perdían eran Central Puerto, -8,52%, Grupo Supervielle, -6,77 % y el Grupo Financiero Galicia con una caída 6,05%.