Ranking polémico: una sola mujer entre los CEO más innovadores

Barbara Rentler, CEO de "Ross Stores", única mujer en la lista de los 100 CEO más innovadores del mundo.

La semana pasada, la revista Forbes publicó la lista con los 100 CEO más innovadores del mundo y desató la polémica. Si bien el ranking no muestra sorpresas en los primeros puestos, Elon Musk y Jeff Bezos igualan en la primera posición, hay que bajar hasta la ubicación 75° para encontrar a la primera y única mujer del ranking.

Barbara Rentler, CEO de “Ross Stores”, tiene 61 años y un patrimonio neto aproximado de u$s 69,9 millones. Rentler se unió a la compañía en 1986 y se convirtió en Vicepresidente Senior y Gerente General de Mercadotecnia en 2004. En los años posteriores fue ascendiendo dentro de la empresa hasta que en 2009 fue apuntada como una de las posibles candidatas a la presidencia de la compañía. Finalmente, ocupó el cargo el 1° de junio del 2014.

Una vez publicada la lista, las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales. Sarah Robb O’Hagan, ex CEO de Flywheel Sports, un estudio de ciclismo indoor, y actual presidenta de los gimnasios Equinox twitteo: “Puedo pensar en 100 mujeres que están a ese nivel sin siquiera tener que googlear. Imagínense”.

Asimismo, el escritor y ex columnista del New York Times, Anand Giridharadas aseguró que “hay el doble de hombres llamados Stanley que mujeres con cualquier nombre en la lista. Solo hay dos Stanleys”.

Por su parte, según detalla el Washington Post, Randall Lane, editor de Forbes, escribió una editorial el domingo asegurando que el ranking no fue decidido de manera subjetiva por un grupo de editores sentados en un cuarto. Lane explicó que se utiliza una metodología en la cual se viene trabajando hace años con profesores de la universidad “Brigham Young” e INSEAD.

Además, detalló que este resultado refleja un gran problema conocido por todo el mundo, la representación femenina es muy reducida en los altos cargos de las corporaciones más grandes. Incluso, argumentó que, por ejemplo, en el Standard & Poors 500 solo el 5% de las compañías que aparecen están lideradas por mujeres. “Las mujeres nunca tuvieron muchas oportunidades aquí”, cerró su editorial.

Sin embargo, este lunes frente a la continua critica, Lane les escribió un mail a sus empleados anunciando que se crearía un equipo de trabajo para estudiar la situación y recomendar cómo diseñar una lista y proyectos de búsqueda que sean más justas. Además, pasado el mediodía twitteó: “Lo arruinamos. Ahora estamos haciendo lo que hacen los periodistas: averiguar cómo fue que pasó y aprender de esto”.

Ahora solo queda esperar el próximo ranking y ver si otras mujeres acompañan a Rentler en la lista.