De Pablo: “La toma de decisiones está en un limbo”

Si es que gana, Alberto Fernández va a tener que escuchar opiniones serias y no disparates de campaña.

Experto en el proceso de toma de decisiones económicas, Juan Carlos De Pablo logra lo que muy pocos economistas pueden: hacer sencillos conceptos que son difíciles de explicar, además de ser un analista experimentado luego de haber vivido tantas crisis argentinas.

Fortuna: Dados los resultados de las PASO, ¿estamos en un limbo en materia de política económica?

De Pablo: Es inevitable. La pregunta ahora no es qué economía o política le conviene recibir a Alberto Fernández el 10 de diciembre. Sino cuál es el mensaje por el cual Fernández maximiza la probabilidad de ganar la elección del 27 de octubre. Porque el tipo lo que tiene que hacer es ganar la elección. ¿Por qué va a hablar? El Presidente también está en campaña. Tenemos que convivir con un presidente que está en campaña y que tiene que hacerse cargo del asunto. La toma de decisiones está en un limbo.

Fortuna: ¿Qué pasará después de las elecciones de octubre?

De Pablo: El día que pasen las elecciones tendremos un presidente electo, que probablemente sea Alberto Fernández, y ahí vamos a tener que empezar a hablar en serio. La conversación entre el candidato a presidente y los economistas es así: “Las estupideces me la dejan en la tribuna, a mí me dicen lo que hay que hacer en serio”. Ahí es donde viene una cosa muy importante que es cómo se trabaja en política económica. Si uno quiere entender cómo se trabaja ahí hay que pensar en el jefe de la guardia de un hospital. Es un tipo que está sentado, se abre la puerta y le tiran 32 heridos porque chocaron dos ómnibus. Contrarreloj y con poca información tiene que ver qué es lo que hace. No elige a los pacientes.

Fortuna: ¿Quién tiene el poder hoy en la Argentina?

De Pablo: Ahora tenemos esta distancia entre las autoridades formales que son las que están y las que se creen que vienen. Ese es un problema.

Fortuna: ¿Qué podemos esperar de una gestión de los Fernández?

De Pablo: La primera cosa que le diría a Alberto Fernández es planteá una política económica para que la gente no tenga que seguir esa tentación de ir al dólar. Espero que Fernández agarre a algunos tipos con idoneidad y experiencia y les pida asesoramiento sobre lo que hay que hacer. Y que hablen de manera franca. El primer discurso lo tenemos que leer; vamos a estar todos mirando cuál es el rol de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora. Mucha gente dice: fantástico, pero ¿sabés qué? Los quiero esperar con dólares en el bolsillo y sin títulos públicos en pesos. Yo siempre digo que los mercados no existen. Existen los seres humanos comprando y vendiendo, y por alguna razón hacen lo que hacen.