Cómo comprar dólares sin restricciones

A través de la compra de bonos o acciones que cotizan en la bolsa, se pueden comprar dólares.

A partir del megacepo impuesto por el Banco Central para evitar el drenaje de reservas, que sólo permite comprar hasta u$s 200 al precio oficial a personas humanas si tienen cuenta en dólares o u$s 100 por ventanilla, siempre por mes y que no son acumulativos, existen otras formas de hacerse de la divisa norteamericana.

En los medios, además de dólar minorista (que hoy cerró a $ 63,50 para la venta) y mayorista ($ 59,72), se informa la cotización del blue ($ 67), del contado con liqui ($ 77,53) y del dólar MEP o dólar bolsa ($ 72,72). Para los no conocedores de cómo se adquieren estos tipos de dólares, aquí algunos detalles.

-Dólar blue

En realidad, son los dólares que se compran en el mercado informal, y quizás es la forma de adquisición más conocida fuera del oficial. Se adquieren a los arbolitos o en las “cuevas” y valen más que el oficial. En sí mismas, son operaciones ilegales. Pero su precio, en varios períodos en que la venta de dólares estaba restringida, fue tomado como el verdadero valor de la divisa norteamericana ya que reflejaba las expectativas del mercado porque estaba librado al juego de la oferta y la demanda.

-Dólar contado con liquidación

Más conocido como contado con liqui, este dólar puede comprarse sin límites y permite comprar dólares en el exterior con pesos. El inversor (persona física o jurídica) tiene que comprar con pesos bonos o acciones de empresas que coticen en el país y en un mercado extranjero (el más común es en la Bolsa de Nueva York). Estos activos se transfieren a una cuenta en el exterior y se venden allí en dólares. Las divisas quedan en la cuenta en el extranjero. Es una transacción legal.

-Dólar MEP o bolsa

El ahorrista debe abrir una cuenta de inversión en una sociedad de bolsa y comprar un bono en pesos (el más común es el Bonar 2024, AY24) que es convertible en dólares y lo vende en esa divisa dura. No hay límites para la cantidad que se puede comprar y los dólares llegan a una cuenta en Argentina, a diferencia del contado con liqui. Hacer esta movida es legal.

-Tarjetas de crédito

Como no hay restricciones en cuanto a las compras en el exterior con tarjetas de créditos, los inversores pueden usarla para adquirir dólares ya que muchas sociedades de bolsa de EE.UU. las aceptan para comprar activos.

-Bitcoin

Las criptomonedas más conocidas (bitcoin, ethereum, Stellar, EOS, entre otras), si bien son inversiones de muy alto riesgo ya que no tienen respaldo de ningún país o de bancos centrales, son un camino para comprar estos activos a través de las plataformas que acepten pesos para hacer la transacción. El valor del dólar para hacerse de criptomonedas depende de la plataforma en la que se trancen, y oscila entre $ 70 y $ 90.