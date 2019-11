Google adquiere una firma de relojes inteligentes

La compra fue por u$s 2.100 millones. El gigante de internet busca lanzar un producto que pueda competir con el Apple watch y el Galaxy Watch de Samsung.

Google anunció la compra de la compañía Fitbitla, especializada en relojes inteligentes para el monitoreo de la actividad física, en u$s 2.100 millones. De acuerdo con Rick Osterloh, vicepresidente senior de Dispositivos y Servicios del gigante de internet, este acuerdo ayudará a estimular la innovación en “wearables”.

Cabe señalar que no es la primera vez que Google invierte en este tipo de tecnología. A principios de año, gastaron u$s 40 millones para quedarse la división de desarrollo del fabricante de relojes Fossil Group. Sin embargo, los productos lanzados no pudieron competir con los líderes del sector, Apple (Apple Watch) y Samsung (Galaxy Watch). Con esta nueva adquisición esperan poder hacerle frente.

Fitbit se destaca en la calidad de sus productos por lo que le daría a Google una base más estable para construir sus dispositivos con Android integrado. Asimismo, la capacidad de monitoreo de actividad física se ajusta naturalmente con la ya existente app de Google de ejercicios.

Por otro lado, las habilidades y conocimientos de los desarrolladores del gigante de internet mejorarían el funcionamiento de dispositivos inteligentes de Fitbit como es el Versa.

El interés de Google en este rubro radica en el crecimiento económico que tendrá en los próximos años. Se estima que para el 2023, este sector duplicará sus ingresos a u$s 34.000 millones.