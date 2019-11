La USAL inauguró su Escuela de Negocios

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y director de la Escuela de Negocios, Héctor Dama, en el anuncio de la apertura de la Escuela.

La Universidad del Salvador inauguró su Escuela de Negocios, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (creada en 2016 por la integración de la Facultad de Ciencias de la Administración y de la Facultad de Ciencias Económicas) de esa casa de estudios.

El decano de la facultad, Héctor F. Dama, señaló en el acto de inauguración que «la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador constituye una nueva expresión de la puesta en acción de los objetivos y principios que guían, desde hace más de 60 años, a nuestra Universidad en la formación como persona, como ciudadano y como profesional, abierta a quienes integran la comunidad de negocios local e internacional, sustentada desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales».



Agregó que «la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador cuenta con el respaldo de los prestigiosos académicos y docentes que forman parte de la USAL, como también con la valiosa contribución de docentes de Universidades tales como la Universidad de Deusto, Bilbao, España, la State University of New York At Albany, Georgetown University, Université Evry-Val-d´Essonne, Université Panthéon-Sorbonne, Université Toulouse I, Institut Mines-Telecom, entre otras».



«Es, desde la sólida base construida a lo largo de decenas de años de experiencia e investigación en la formación de profesionales, tanto en carreras de grado como de posgrados, que la Escuela de Negocios constituye un aporte a la comunidad para ayudar a personas y organizaciones a ampliar sus capacidades de liderazgo, expandir sus perspectivas e integrar conocimientos especializados en un entorno de excelencia», señaló.