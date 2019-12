Argentina puede perder la categoría de «emergente»

MSCI decidió evalúa degradar a la Argentina a la categoría de mercado de frontera.

A partir de este miércoles, Argentina podría perder la categoría de «emergente» y volver a la de mercado de frontera. El MSCI anunciaría los resultados de la revisión de la clasificación del mercado financiero argentino a las 19.00 horas.

En diálogo con Fortuna, el economista Gustavo Neffa aseguró que «no sería una buena noticia bajar la clasificación». Igualmente, comentó que Argentina no supo aprovechar la situación cuando fue promovido: «No fue un plus para el país ser «emergente» porque no hizo que hubiera una entrada significativa de capitales».

La decisión de bajar al país de categoría se daría como consecuencia de las restricciones impuestas a la compra de dólares en el pasado septiembre. En su momento, fuentes del MSCI explicaron que “la introducción de medidas restrictivas, como controles de capitales o controles de cambio, pueden resultar en el deterioro de la accesibilidad de un mercado cambiario. Por lo tanto, la reciente acción del Gobierno argentino podría conducir a la eliminación de los índices MSCI Argentina de la categoría mercados emergentes”.

Asimismo, las complicaciones con respecto a los vencimientos de deuda en el corto plazo serían otro factor importante a la hora de evaluar el rango correspondiente a la Argentina.

En caso de que el país perdiera la categoría de «emergente», JP Morgan ya advirtió que habría una salida de fondos por u$s 544 millones y una reacción del mercado negativa. De acuerdo con el economista, esto significaría que el país perdería los valores sumados a su índice de mercados emergentes en mayo de este año.