La marca Topper ya tiene nuevo dueño

Alpargatas le vendió el 100% de la marca Topper al Grupo Sforza, que encabeza Carlos Wizar Martins, por u$s 64 millones.

Topper ya dejó de ser una marca de Alpargatas.

El grupo brasileño Sforza, que encabeza Carlos Wizar Martins adquirió el 100% de Topper Argentina, de Alpargatas, por u$s 64 millones, según informó el holding a la bolsa de San Pablo, con lo que completó una operación que había comenzado en septiembre de 2018. En ese momento, Wizar había comprado un 22,5% por casi u$s 10 millones con la opción de ampliar su participación accionaria. El pago total de la venta, en cuyo monto final incluye esos u$s 10 millones, se efectivizará en tres cuotas.

Wizar Martins, un perdicador mormón, ya se había hecho con el 100% de la marca Topper en Brasil, y también posee las franquicias en Brasil de KFC, Pizza Hut y Taco Bell, además de escuelas de fútbol.

Esta venta forma parte de una reestructuración de los negocios de Alpargatas que comenzó con la venta de una planta de calzado en Catamarca y otra en La Pampa, además de fábricas textiles en Catamarca, Chaco y Corrientes.

En los primeros tres trimestres de 2019, Alpargatas facturó en Argentina u$s 9.600.000, mientras que en total las ventas fueron por más de u$s 735 millones, un 11,7% más en el mismo período del año pasado. La empresa tuvo un alza general del 87,2% en dólares.

El empresario Carlos Wizar Martins comenzó a construir su fortuna con la enseñanza del ingles con una cadena de academias que le compró la firma británica Pearson en 2013 por casi u$s 500 millones.