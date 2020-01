4 tips para ahorrar en vacaciones

Las vacaciones son el momento ideal para descansar y despejarse un poco del trabajo y de la rutina.

Las vacaciones son el momento perfecto para despejarse y descansar de las obligaciones diarias. Si bien es una época de relax y disfrute, es conveniente tomarse un tiempo para planificar y así poder ahorrar un poco para no volver con los bolsillos vacíos.

A continuación, se enumerarán 4 consejos que pueden resultar útiles para aprovechar al máximo las vacaciones y que la economía familiar no sufra de más.

1) Hospedaje low cost

Una buena opción a la hora de viajar y no gastar de más es hospedarse en sitios low cost o de precios bajos. En la actualidad, tanto en Argentina como en gran cantidad de países, existe una gran cantidad de ofertas de este estilo. En ese sentido, cabe señalar que los hostels, las redes de viajeros y los sistemas de alojamientos, suelen ser las opciones más elegidas.

2) Conocer la ciudad utilizando el transporte público

Es habitual que al momento de visitar una nueva ciudad se contrate un servicio turístico que lleve a las personas a recorrer los principales puntos de interés. Sin embargo, una opción más económica puede ser el uso del transporte público. De hecho, existen diversas aplicaciones que ayudan a moverse con este servicio por distintas ciudades.

3) Planificar las comidas

Muchos de los gastos innecesarios que surgen se deben a la poca planificación en el día a día y un ejemplo claro es cuando no se sabe que comer durante la semana. Incluso, puede ocurrir que se gaste dinero en alimentos que no se terminan consumiendo o que no colmen el apetito. Una buena posibilidad, si la idea de cocinar no es viable, es comer donde lo hacen los habitantes del lugar de destino y evitar los sitios más turísticos.

4) Gastar lo necesario

Lo fundamental es evitar gastar de más mientras se vacaciona como comprar ropa, artículos decorativos u objetos que después vamos a lamentar. Antes de comprar, es importante reflexionar si realmente se necesita o qué uso se le dará.

También hay que pensar en no tener que abonar sobre peso de equipaje si la vuelta a casa es en aéreo. Esto no significa en limitar todos los gastos sino en administrarlos de manera correcta.