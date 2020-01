Cómo están hoy las reservas del Banco Central

El Central dio detalles de cuántos dólares compró y cuántas erogaciones tuvo que hacer.

Un informe del Banco Central sobre evolución del mercado cambiario y balance cambiario (el primero de esta gestión respecto de este tema) señala que en diciembre la entidad compró u$s 1.121 millones en el mercado spot y que, si se le restan las distintas erogaciones que realizó en dólares, las reservas brutas aumentaron u$s 1.009 millones por lo que finalizaron ese mes en u$s 44.781 millones.

La entidad que dirige Miguel Pesce indicó que, en ese mercado, las personas físicas vendieron u$s 827 millones y que las entidades financieras los hicieron por u$s 294 millones.

«Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por u$s 1.300 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, Oleaginosas y Cereales, tuvo ventas netas por u$s 2.288 millones», informó el BCRA y agregó: «Las empresas del Sector Real No Oleaginosas y Cereales realizaron compras netas por u$s 988 millones, principalmente para realizar pagos netos de bienes y servicios».

La demanda de divisas extranjeras para atesoramiento y viajes al exterior por parte de personas humanas alcanzó a u$s 703 millones. De este monto, u$s 330 millones fueron en billetes y u$s 374 millones en otras operaciones.

Los pagos de capital e intereses del Tesoro Nacional alcanzaron a u$s 1.473 millones. De ese total, u$s 615 millones fueron erogaciones por Letes; u$s 585 millones por intereses de títulos, y u$s 175 millones por pagos a organismos internacionales.

Como contrapartida, los inversores institucionales (residentes o no) vendieron u$s 294 millones. También se registraron ingresos de deuda por u$s 159 millones de organismos internacionales.