El dólar MEP y CCL siguen por encima del «solidario»

El mayorista apenas subió un 0,13%, y quedó en $ 60,17, y el blue cayó 0,96% ($ 77,50).

El dólar contado con liquidación y el MEP cerraron su cotización hoy por encima del valor del dólar «solidario». El CCL se ubicó en $ 84,56 y el bolsa se ubicó en $ 83, mientras que el turista se mantuvo en $ 81,89 tras agregar el recargo del 30% al dólar promedio oficial.

En tanto, y por la incertidumbre de la deuda de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, sumado a la crisis de los mercados globales por el corona virus que golpea a China, fundamentalmente, el riesgo país subió a 2.146 puntos básicos. Este índice, que ayer había llegado a 2.020 p.b., es el más alto desde el 10 de diciembre, cuando tuvo un pico de 2.153 puntos. En la jornada el aumento fue de 3,20%, y en el mes acumula una suba del 21,10%.

El dólar oficial cerró al mismo valor de las últimas semanas, $ 58 comprador y $ 63 vendedor, lo mismo que el euro, $ 65,50 y $ 69,50, respectivamente, según el panel del Banco Nación.

El total negociado de la jornada fue de u$s 399 millones, y el Banco Central vendió entre u$s 130 millones y u$s 150 millones.

La bolsa porteña seguí en baja, con el índice S&P Merval con una caída del 1,13%, y 30 alzas, 112 bajas y 8 papeles sin cambio en el panel general.

Las ADR, salvo dos, estaban todas descendiendo. Las que tenía signo positivo eran Pampa Energía, con 1,29%, y TGS, 0,65%. Las que más caían eran IRSA Propiedades, -6,71%, e YOF, – 3,31%.