Cuál es el fondo que puede defaultear a la provincia

El fondo Fidelity también participó de la renegociación de la deuda argentina en 2005.

El fondo norteamericano Fidelity, que tiene en su portfolio un 16,4% del total de los bonos BP21 de la provincia de Buenos Aires, es uno de los acreedores de mayor peso que complica la reestructuración de esa deuda con las condiciones que Axel Kicillof intenta acepten los bonistas.

El gobernador Kicillof, si bien no lo identificó, dijo que «para alcanzar el 75 por ciento se necesita en particular a un fondo que tiene una cantidad muy significativa y que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión o ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que se tuvo».

El gobierno provincial decidió extender hasta mañana a las 6 de la mañana el plazo para que los bonistas adhieran a su propuesta, que mejoró al ofrecer un pago del 30% del vencimiento de u$s 250 millones (es decir, unos u$s 75 millones), más el adelanto de los intereses que ya había anunciado, y en mayo el resto del capital (u$s 175 millones).

Según Kicillof, en declaraciones a El Destape Radio, unos 200 entre pequeños inversores y otros fondos ya adhirieron a su propuesta, pero falta convencer a los inversores institucionales que más BP21 tienen.

Fidelity tiene en su portfolio las tenencias de FMR LLC, del 13,3%, y de FIL Limited, 3,15%. Los otros inversores tienen BP21 por menos del 3,5%, o sea están muy atomizados.

Más allá del límite de mañana a las 6 AM, este bono se declararía en default el 5 de febrero si no se llega a un acuerdo con el 75% para reestructurarlo o, en caso de no lograrlo, si no se paga el vencimiento completo.

Si bien la provincia logró que muchos bonistas aceptaran su propuesta, el problema radica en la cantidad de bonos que tenga un inversor. Así, el fondo Fidelity puede ser definitorio en esta negociación por la cantidad de bonos que posee.

Este fondo no es la primera vez que compra bonos argentinos: en 2005 tenía papeles de deuda argentina que fueron renegociados ya que estaban en default desde 2001.