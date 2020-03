Por qué YPF vale apenas u$s 3.000 millones

Fuerte caída de las acciones, altos pasivos, valor bursátil en picada: algunos de los problemas de YPF.

Las acciones de YPF, tanto a nivel doméstico como en la Bolsa de Nueva York, mostraban la tendencia en los mercados globales (incertidumbre por el Coronavirus y la subsecuente pelea por el valor del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita) con una fuerte baja generalizada , situación complicada por la conflictiva negociación con los acreedores privados de la Argentina, el parate de la inversiones en Vaca Muerta (que sufre la caída del precio del crudo y de las medidas tomadas por el Gobierno respecto al dólar).

Tan es así, que el valor bursátil de la empresa estaba hoy en poco menos de u$s 3.000 millones, con una caída hoy de 27,95% en las acciones de la empresa que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que se ubicaron en u$s 5,26 por unidad. En la Bolsa de Buenos Aires, los papeles de la empresa se ubicaron en $ 458, lo que marcó una caída de -24,178%, una baja semanal y mensual del 8,37%, y un descenso anual del 29,53%:

Esta valor de u$s 5,26 es el más bajo de la historia de la empresa desde que cotiza en Wall Street. A los puntos señalados al principio de la nota, sobre la causa de la caída del valor bursátil y de sus acciones, no son ajenos los balances de la firma de 2019 que mostraron una pérdida de $ 33.000 millones, lo que la obliga –según anunció– a recortar inversiones por u$s 700 millones.

El problema de esta pérdida, según explicó la petrolera a la Comisión Nacional de Valores, son los problemas de producción. Hubo en 2019 menor producción de petróleo, que estuvo cerca de los 400.000 barriles diarios en comparación a 2018. Lo mismo sucedió con la extracción de gas.

Además, la petrolera debe afrontar entre este año y el que viene pasivos por u$s 1.000 millones con acreedores privados.

YPF siempre es una empresa nacional insignia, como Aerolíneas Argentinas, muy identificada con lo nacional.

Esta firma tuvo su máximo valor bursátil en 2005, cuando se ubicaba u$s 27.050 millones. En 2014, el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pagó u$s 5.000 millones, más un 8% de tasa anual, lo que totalizó u$s 8.900, por el 51% de las acciones de la compañía. Ese año, el valor de YPF era de u$s 15.000 millones, que cayó estrepitosamente en 2015 a u$s 6.000 millones.