Coronavirus: FMI puso a disposición unos u$s 50.000 millones

El FMI puso a disposición u$s 50.000 millones por la emergencia sanitaria.

Ante el avance mundial del Coronavirus y sus efectos económicos nosivos, Tobias Adrian, asesor financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI, lanzó un comunicado especial en un blog especial del organismo.

El mismo comienza diciendo que, así como un individuo que sufre la enfermedad puede ver afectado tanto su salud como su bienestar personal y económico, a los países les puede ocurrir algo similar.

Una emergencia sanitaria como el Coronavirus puede provocar un estancamiento en sus economías y una disminución de sus presupuestos como consecuencia del gasto para contrarrestar el impacto del virus. Asimismo, los países podrían experimentar una caída en sus ingresos por la baja de la actividad económica y el turismo. Incluso, un alto el flujo de capital podría llegar a exacerbar la situación aún más.

Por esta razón, el Fondo Monetario Internacional se comprometió a brindar asistencia financiera para mitigar el derrumbe económico provocado por la enfermedad. De hecho, no es la primera vez que los hace. Cuando el virus del Ébola golpeó a los países de África, el ente monetario destinó u$s 378 millones a Guinea, Liberia y Sierra Leona que habían sido los más afectados.

Además, redujo sus deudas por medio del fondo de contención de catástrofes.

Actualmente, y ante la emergencia, el FMI cuenta con dos herramientas financieras que les permitirán a los países responder al shock económico. Los beneficios de estos instrumentos son su velocidad, su tamaño y su flexibilidad. Teniendo en cuenta que se utilizan en situaciones atípicas, los prestamos no están sujetas a las condiciones normales del Fondo Monetario.

Eso sí, los países que lo soliciten deberán demostrar que su deuda es sostenible en el tiempo y comprometerse en las políticas económicas que ayuden a superar la emergencia.

De momento, Argentina no ha pedido el préstamo por el Coronavirus. Así lo afirmó hoy por la mañana el vocero del organismo multilateral, Gerry Rice en una conferencia de prensa realizada en Washington de manera virtual. Sin embargo, podría recibir la ayuda en caso de necesitarla, más allá de consideración del mes pasado de la deuda de la Argentina «no era sostenible».

El FMI estimó que podrá proveer hasta u$s 50.000 millones en ayuda financiera. Asimismo, los países con ingresos bajos tendrán la opción de solicitar hasta u$s 10.000 millones sin intereses. Igualmente, más allá de la emergencia, los países miembros podrán pedir un nuevo préstamo. Para ello el ente monetario cuenta con un fondo de u$s 1.000 millones.

Para cerrar su comunicado, el FMI asegura que espera lo mejor, pero que está preparada para lo peor.